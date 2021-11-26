Як влаштована інкасаторська служба CIT Security? – Ігор Шайхет
Доак влаштована інкасаторська служба: Ігор Шайхет розповідає про роботу CIТ Сек'юріті
В Україні аудиторія практично не має ніякого уявлення про те, що таке CIT-компанія. Хоча такий вид послуг давно надається по всьому світу і може бути корисним кожному, хто має хоч якусь справу з готівкою. CIT Сек'юріті – єдиний в Україні повноцінний оператор подібних послуг.
CIT-компанія (Cash and Transit) – це професійна інкасаторська служба, яка перевозить готівку, дорогі товари, цінності тощо.
Інкасація є одним із видів касових операцій між юридичними та фізичними особами.
У СІТ Сек'юріті всі кошти застраховані
СІТ Сек'юріті під час виконання перевезення гарантує, що клієнт обов'язково отримає довірені компанії кошти. Унікальність компанії полягає в тому, що вона користується системою страхування в Лондоні. Це забезпечує безумовні гарантії.
Перевезення цінностей або коштів відбувається у спеціальних опломбованих сумках та на броньованих автомобілях.
На кожному етапі екіпаж несе відповідальність за збереження ваших грошових заощаджень та матеріальних цінностей.
“Ми страхуємось у закордонних компаніях. Це наша зона безпеки. Нічого проти українських страхових компаній не маємо. Але ми працюємо не лише по Україні. Можливий трансфер коштів та цінностей до інших країн. І тому потрібні відповідні гарантії”, – прокоментував власник СІТ Сек'юріті Ігор Шайхет.
Як працює інкасаторська служба: СІТ Сек'юріті
Інкасація є способом перевезення та охорони коштів та цінностей. Для організації інкасаторської служби необхідно створити спеціальну технічну базу:
- обладнання та персонал;
- резервний та основний екіпажі;
- група швидкого реагування
Кожен екіпаж укомплектований:
- бронежилетом;
- уніформою;
- захисними касками;
- засобами спецзв'язку та зброєю.
"СІТ Сек'юріті стала першою приватною інкасаторською службою яка отримала ліцензію від НБУ та МВС" - Ігор Шайхет, засновник компанії.
Якщо у клієнта велика кількість коштів, то до складу екіпажу може входити два спеціальні охоронці. Під час інкасації один із яких залишається завжди у фургоні, а другий займається прикриттям інкасатора.
"Окрім інкасації СІТ Сек'юріті, перша і єдина в Україні CIT-компанія, яка має право здійснювати банківські операції", - додав Ігор Шайхет.
Тобто будь-який клієнт СІТ Сек'юріті може укласти угоду з компанією, яка може зарахувати проінкасовані кошти на рахунок юридичної особи. Такий дозвіл можна отримати лише у НБУ.Це ще зручніша форма інкасації.
Адже у класичному виконанні інкасатор транспортує кошти до банку, який підходить клієнту, і далі у відділенні банку здійснюються необхідні операції. СІТ Сек'юріті значно скорочує непотрібний логістичний ланцюжок.