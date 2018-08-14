Успенський піст 2018: меню на кожен день

Ілюстративне фото (pixabay.com/JerzyGorecki)

В Успенський піст не можна їсти м'ясні та молочні продукти

Календар харчування в Успенський піст, що можна, а що не можна вживати в їжу тим, хто поститься, меню по днях - в матеріалі Styler.

Меню в Успенський піст 2018

З Медового Спаса 14 серпня у православних віруючих розпочинається Успенський піст. Він триватиме протягом двох тижнів і завершиться в свято Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня.

За суворістю Успенський піст порівнюють з Великоднім, схожі й правила харчування, а також заборони на вживання продуктів тваринного походження. Молочні та рибні страви в період 14-27 серпня заборонені (в конкретні дні риба дозволяється). По понеділках, середах і п'ятницях необхідно дотримуватися сухоядіння. По вівторках і четвергах можна їсти гарячі страви, але без додавання олії. В суботи і неділі дозволяється вживання гарячої їжі з рослинним маслом.

Фото: В Успенський піст по суботах і неділях дозволяється рослинна олія (pixabay.com/stevepb)

Раціон по днях в Успенський піст

Вівторок 14 серпня - день, коли дозволена гаряча їжа без олії. В цей день також святкується Медовий Спас (Маковій), а в календарі православних свят - Походження Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього. На святковому столі можуть бути страви, приготовані з освяченого меду нового врожаю, маку. Всі частування і десерти повинні бути пісними.

Середа 15 серпня - день сухоядіння (термічно не оброблена рослинна їжа).

Четвер 16 серпня - гарячі страви без олії.

П'ятниця 17 серпня - сухоядіння.

Субота 18 серпня - передсвяття Преображення Господнього. В меню поста допускається вживання гарячої їжі з маслом, риба, келих червоного вина.

Неділя 19 серпня - свято Яблучного Спаса і Преображення Господнього. У цей день можна їсти гарячі страви з рослинним маслом, рибу і морепродукти, трохи вина. Головне частування святкового столу - яблука і пісні страви з додаванням цих фруктів.

Понеділок 20 серпня - день сухоядіння.

Вівторок 21 серпня - термооброблені страви без олії.

Середа 22 серпня - горіхи, фрукти і овочі в сирому вигляді без масла (сухоядіння).

Четвер 23 серпня - гарячі страви без олії.

П'ятниця 24 серпня - сухоядіння.

Субота 25 серпня - страви з олією, риба, допускається вино.

Неділя 26 серпня - страви з олією, риба, келих вина.

Понеділок 27 серпня - сухоядіння.

Вівторок 28 серпня - свято Успіння Богородиці, обмеження поста знімаються.

Фото: Яблучний Спас припадає на період Успенського поста (pixabay.com/MarcoRoosink)

Що не можна їсти в Успенський піст

Список страв і продуктів, вживання яких заборонено тим, хто поститься 14 - 27 серпня:

яловичина, свинина, птиця та інші види м'яса, а також м'ясовмісні продукти (ковбаси, сосиски, буженина і ін.).

риба (за винятком кількох днів посту).

молочна та кисломолочна продукція.

тваринні жири (сало, вершкове масло) і продукти, що їх містять.

непісна випічка, цукерки.

морозиво.

алкогольні напої (вино дозволено у вихідні дні).

Дозволені продукти в Успенський піст

Період посту припадає на серпень, коли фрукти і овочі - в достатку. Тому ті, хто триматиме піст, не відчують нестачу вітамінів і поживних елементів. В меню Успенського посту дозволені всі види фруктів і овочів, каші. Бобові стануть відмінним джерелом білка, а горіхи і насіння - корисних жирів. Також допускається вживання грибів в будь-якому вигляді, пісний хліб, булочки, пряники.

У дні, коли дозволяється гаряча їжа, можна вибрати будь-який спосіб готування - варення, тушкування, запікання і навіть смаження на сковороді (масло допускається додавати по суботах і неділях).

Серед дозволених напоїв: чай, кава (без добавок), компоти, трав'яні відвари, узвари, киселі.

Однак, тим хто збирається поститися, варто звернути увагу на самопочуття, наявність хвороб, і тільки після цього приймати рішення про суворість раціону. Також послаблення в пості повинні бути у дітей.

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Відео: РБК-Україна