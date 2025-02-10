Все поддерживают достройку ХАЭС, но парламент до сих пор медлит, - эксперт

Несмотря на то, что международные организации, президент, общество и бизнес поддерживают достройку Хмельницкой АЭС, Верховная Рада до сих пор не приняла необходимый законопроект.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Петр Олещук, комментируя ситуацию вокруг голосования за закупку атомных реакторов в Болгарии.

"Мы видим уникальную ситуацию, когда все ключевые игроки выступают "за". МАГАТЭ поддерживает достройку энергоблоков, 80% украинцев одобряют проект, президент Зеленский призвал депутатов проголосовать, а американская компания Westinghouse готова обеспечить топливо. Однако парламент продолжает откладывать голосование, будто речь идет о каком-то второстепенном вопросе", - отметил Олещук.

По его словам, энергетическая безопасность Украины - это не тема для политических игр.

"Достройка ХАЭС - это не просто техническое решение, а стратегический шаг, который гарантирует Украине независимость от дорогого импорта электроэнергии. Мы не можем позволить себе затягивать этот процесс, ведь промедление только играет на руку тем, кто хочет оставить страну зависимой от нестабильного рынка энергоресурсов", - подчеркнул политолог.

Законопроект о закупке атомных реакторов в Болгарии для достройки ХАЭС стоит должен быть вынесен в зал для голосования на следующей неделе. Олещук подчеркнул, что затягивание голосования может негативно сказаться не только на энергетике, но и на международной репутации Украины.

"Мы имеем уникальный шанс завершить этот проект при поддержке международных партнеров. Однако если парламент и дальше будет откладывать принятие решения, это может выглядеть как нежелание Украины реализовывать масштабные энергетические проекты даже при наличии всех ресурсов", - подытожил эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях призвал парламентариев проголосовать законопроект как можно быстрее.