Кабмин обязал подавать информацию о домашних работниках в налоговую

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 23 августа 2024 г. № 967.

Согласно документу, уведомление о принятии работника (домашнего работника) на работу/заключении гиг-контракта подается владельцем предприятия или физическим лицом или резидентом Дія Сіті в Государственную налоговую службу по месту учета их как плательщика ЕСВ, а физическим лицом, заключившим трудовой договор с домашним работником, - по его налоговому адресу (месту жительства).

Постановление вступает в силу вместе с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регулировании труда домашних работников", то есть с 24 августа 2024 года.

Новый закон

Принятым Верховной Радой 25 апреля 2024 года законом дополнен КЗоТ новой главой "Труд домашних работников", которой определяются понятия домашнего труда и домашних работников, закрепляется правовой статус домашних работников и определяются сведения, которые обязательно должны содержаться в трудовом договоре.

В частности, с домашними работниками заключается трудовой договор, который является основным документом, удостоверяющим возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений и определяет права и обязанности сторон, а также основанием для допуска домашнего работника к работе после подачи работодателем сообщения в налоговую.

Согласно новому закону, домашние работники пользуются всеми трудовыми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством о труде, в том числе на безопасные и здоровые условия труда (специфика определяется нормами КЗоТ). Не допускается принятие на работу домашним работником лица, не достигшего 16-летнего возраста.

С домашними работниками заключается трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон. Стороны самостоятельно решают вопрос о необходимости ведения первичной учетной документации и трудовой книжки домашнего работника.

Гиг-контракт – это особая форма привлечения специалистов, сочетающая в себе признаки трудового и гражданско-правового договора. Это система работы, когда сотрудников не принимают в штат, а приглашают на конкретные проекты, где они в определенные сроки решают поставленные задачи.