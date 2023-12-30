Правительство завершило корпоратизацию "Энергоатома", - Минэнерго

Кабинет министров принял решение о превращении государственной компании "Энергоатом" в акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

Также был утвержден Устав общества, положение о наблюдательном совете и принципах его формирования.

"Корпоратизация стратегического национального предприятия завершена. "Энергоатом" превращен в акционерное общество. Это означает внедрение международных стандартов управления компанией, открывает дополнительные возможности для привлечения значительных инвестиций в отрасль и развитие отечественной атомной энергетики, которая является ключевой генерацией в странах", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, решение правительства принято во исполнение закона Украины "Об акционерном обществе "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"". Установлено, что общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Корпоратизация "Энергоатома" как крупнейшего в стране производителя и монополиста в сфере производства электроэнергии является требованием западных партнеров и союзников Украины.