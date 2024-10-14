Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины: на что пойдут деньги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 11 октября 2024 г. №1156 .

Средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям составят 247 млрд гривен. Из них, в частности, планируется профинансировать:

Напомним, в 2024 году бюджет Пенсионного фонда является бездефицитным. Согласно проекту государственного бюджета на 2025 год, в следующем году он также будет бездефицитным.

Как и в предыдущие годы, предусмотренный объем трансферта для Пенсионного фонда Украины позволит в полном объеме произвести выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений к пенсиям, которые в соответствии с действующим законодательством финансируются за счет бюджетных средств, в том числе осуществления ежегодной индексации пенсий.