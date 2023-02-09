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Кабмин установил ежемесячные выплаты военным за особые заслуги перед Родиной

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Украина, Четверг 09 февраля 2023 14:36
Кабмин установил ежемесячные выплаты военным за особые заслуги перед Родиной Фото: военным будут платить за ордена (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров установил ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и непосредственно участвовавшим в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также членам семей погибших (умерших) граждан из их числа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Постановление от 20 января 2023 г. № 79 определяет следующие размеры ежемесячной денежной выплаты:

гражданам из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и которым, начиная с 2014 года, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" - 3 размера минимальной заработной платы или 20 100 грн на 1 января т.г.;

гражданам, которых начиная с 2014 года награждены:

  • - орденом Богдана Хмельницкого трех степеней - 2 размера минимальной заработной платы или 13 400 грн на 1 января т.г.;
  • - орденом "За мужество" трех степеней - 1 размер минимальной заработной платы или 6 700 грн на 1 января т.г.;
  • - орденом княгини Ольги трех степеней - 1 размер минимальной заработной платы или 6 700 грн на 1 января т.г.;

нетрудоспособным членам семьи погибших (умерших) лиц из числа награжденных посмертно орденом "Золотая Звезда", которым присвоено звание Героя Украины, орденом "Богдана Хмельницкого" трех степеней, орденом "За мужество" трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней минимальной заработной платы или 6700 грн на 1 января т.г.

Назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.

Ранее Пенсионный фонд Украины предоставил разъяснение, кто имеет право на получение льгот по оплате коммуналки.

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