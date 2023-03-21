Правительство внесло изменения в продажу спецразрешений на пользование недрами

Правительство внесло изменения в Порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами. Это поможет повысить их эффективность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Кроме того, сегодня Правительство внесет изменения в Порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами. Примем решение о повышении вдвое размера гарантированных взносов для участия в открытых торгах", - заявил премьер-министр.

Как пояснил Шмыгаль, соответствующие изменения повысят эффективность аукционов и заинтересованность реальных инвесторов в них участвовать.

"Продолжаем работать для того, чтобы сделать Украину более сильной и успешной", - добавил премьер.

По словам представителя правительства Тараса Мельничука, Кабмин внес изменения в Порядок проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

"С целью недопущения срыва электронных торгов и обеспечения нужд национальной экономики стратегически важным сырьем увеличена сумма гарантийного взноса для всех участников, который будет перечисляться в государственный бюджет в случае отказа как первого, так и второго победителя аукциона", - добавил Мельничук.