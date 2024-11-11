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Правительство ведет переговоры с ЕС для временного исключения Украины из действия экологической пошлины СВАМ, - Гринчук

Понедельник 11 ноября 2024 14:40
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Правительство ведет переговоры с ЕС для временного исключения Украины из действия экологической пошлины СВАМ, - Гринчук Фото: правительство ведет переговоры с ЕС для временного исключения Украины из действия экологической пошлины СВАМ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Правительство Украины рассматривает все возможные варианты взаимодействия с Евросоюзом, чтобы минимизировать влияние экологической пошлины CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) на украинских производителей, в частности вопрос временного исключения украинского экспорта из этого механизма через инструмент форс-мажора.

Об этом сообщила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Минпром".

Гринчук отметила, что, например, электроэнергетика вообще может быть исключена из-под CBAM в случае возобновления экспорта электроэнергии, потому что уже произошла интеграция в ENTSO-E. Также министерша обратила внимание, что в самом ЕС продолжаются дискуссии по поводу действия этой пошлины.

"Но и в ЕС продолжаются дискуссии относительно покрытия секторов, где будет введен CBAM и кого он затронет больше всего. Даже здесь можно ожидать изменений, учитывая новый состав Еврокомиссии", - подчеркнула Гринчук.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро.

В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.

В свою очередь аналитики GMK Center обнародовали аналитику, согласно которой уже к 2030 году Украина может потерять минимум 5 млрд долларов ВВП из-за действия СВАМ, поэтому нужно как можно быстрее договориться с ЕС об отсрочке действия этой пошлины для украинских производителей.

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