Кабмин одобрил три решения для борьбы со взяточничеством и отмыванием денег

Кабинет министров Украины во время заседания 19 сентября принял три важных антикоррупционных решения. Они касаются борьбы со взяточничеством и отмыванием денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства .

По его словам, во-первых, правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения с OECP.

"Украина присоединится к рабочей группе по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях. Уже есть статус потенциального кандидата на вступление в Организацию. Шаг за шагом приближаемся к полноценному членству", - рассказал премьер.

Шмыгаль сообщил, что второе решение - это утверждение законопроекта, приводящего законодательство к стандартам FATF, Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег.

"Мы ведем диалог с FATF по включению России в "черный список" Группы за финансирование терроризма. А пока этого не произошло, регулируем процедуру внесения РФ в национальный список террористических стран", - добавил он.

Также этим проектом закона запрещается предоставлять средства, активы и экономические ресурсы тем, кто включен в перечень лиц, связанных с террористической деятельностью и лиц, находящихся под международными санкциями.

Третье решение - утверждение методологии определения конечного бенефициарного собственника предприятия. "Этим продолжаем имплементацию стандартов FATF, выполняем условия получения макрофинансовой помощи от ЕС и обязательства по пути к членству в Евросоюзе", - сообщил Шмыгаль.

Уровень коррупции в Украине

Напомним, последний опрос НБУ топ-менеджеров финансовых учреждений существенно изменил список основных источников рисков в финансовом секторе. Неизменным остается мнение респондентов только по поводу основного риска - война с Россией продолжает создавать самые высокие риски для системы (97%).

Вместе с тем, фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы, предыдущий два опроса едва попадал в главную десятку, вернулся на второе место среди ведущих рисков (77%).

В августе 2023 более половины (52,5%) украинцев высказали мнение, что сейчас можно критиковать власть за коррупцию.