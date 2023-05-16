Кабмин должен позаботиться о беспрепятственном пересечении границы перевозчиками, - СМПУ

Союз молочных предприятий Украины требует от украинского правительства активизировать переговоры с польской стороной для налаживания беспрепятственной торговли и предотвращения создания новых искусственных препятствий при пересечении границы нашими перевозчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СМПУ в Facebook .

"Мы готовы самостоятельно обращаться в польское правительство и польский суд для решения этих вопросов. Еще совсем недавно наши перевозчики неделями стояли на польско-украинской границе, не имея возможности ввезти в Польшу продукцию наших предприятий из-за запрета польского правительства. В конце концов этот вопрос был снят. И теперь новая беда: закрыт пропускной переход Ягодин, польские перевозчики блокируют дороги. В результате изменения маршрутов очередь из следующих в Украину фур растянулась на 70 км", - заявил глава СМПУ Арсен Дидур.

СМПУ считает, что правительство должно активнее работать с польскими коллегами для устранения искусственных причин подобных очередей на границе.

"Как отрасль мы уже пережили неурегулированность согласования ветеринарных документов, все новых и новых требований польской таможенной службы, решение польского правительства о запрете ввоза некоторой продукции, забастовки фермеров и прочее. Все это негативно влияет на экономику наших молочных предприятий", - отмечает СМПУ.

СМПУ объединяет 19 крупнейших молокоперерабатывающих компаний Украины.