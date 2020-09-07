Рівень розрахунків "Вінницягаз Збуту" з "Нафтогазом" склав 152%

Газовий вентиль (dtek.com)

З початку 2020 року ТОВ "Вінницягаз Збут" отримало від НАК "Нафтогаз України" ресурсу на майже 465 млн гривень. За період з січня по липень газорозподільна компанія сплатила "Нафтогазу" понад 700 млн гривень, що становить 152%.

Про це повідомив директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

"Різницю суми "Вінницягаз Збут" спрямував на погашення минулорічних боргів, що на 1 серпня становлять 417,485 млн гривень. Тоді, як споживачі за цей період не розрахувались із підприємством–постачальником за спожите блакитне паливо на суму майже 400 млн гривень", - наголошує Василь Сопільник

За його словами, головна причина даних боргів – заниження населенням норм споживання блакитного палива та неприведення обсягів використаного газу до стандартних умов.

"Левову частку коштів, які споживачі оплачують за природний газ, а саме 87%, отримує оптовий постачальник природного газу "Нафтогаз", - додає директор "Вінницягаз Збуту".

Зазначається, що "Вінницягаз Збут" із загальної суми розрахунків за газ отримує 2,37%. Виручені кошти компанія повністю витрачає на виконання своїх обов’язків по обслуговуванню споживачів згідно з Правилами постачання природного газу та ліцензійними вимогами.