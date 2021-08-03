Рівень перевищено в 10 разів. Після аварії на "Рівнеазоті" у ґрунтах виявили нітрати
Фото: Держекоінспекція завершила дослідження ґрунтів внаслідок аварії на "Рівнеазоті" (facebook.com/AndriyMalovany)
Державна екологічна інспекція заявила про завершення дослідження забруднених ґрунтів, внаслідок аварії на заводі "Рівнеазот". Проби були зібрані на територіях 11 майданчиків площею 100 квадратних метрів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Держекоінспекції України Андрія Мальованого.
Згідно з результатами досліджень перевищення показників азоту амонійного та нітратів було зафіксовано на територіях:
- поблизу ПрАТ "Рівнеазот" – по нітратах в 10 разів;
- Місто Рівне, вул. Соборна, в‘їзд у місто з боку Луцького кільця – по азоту амонійному в 1,3 раза, нітратах в 1,8 раза;
- поблизу с. Зелений Гай, зі східного боку – по нітратах в 4,3 раза;
- поблизу с. Грушвиця, з південно-західного боку – по нітратах в 1,7 раза;
- поблизу с. Верхівськ, з південно-східного боку – по нітратах в 1,9 раза;
- поблизу с. Городок, з південного боку – по нітратах в 1,8 раза.
Мальований додав, що перевищення показників може бути також спричинене й незадовільним введенням господарської діяльності, у зв’язку з чим Держекоінспекція запросить моніторинг спостережень за станом ґрунтів від ПрАТ "Рівнеазот".