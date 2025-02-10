Не поражение складов. Эксперт объяснил, как лишить Россию возможности атаковать "Шахедами"
Поражение складов с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed, является не столь эффективным, как удары по заводам-производителям.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.
Как отметил Романенко, сколько бы Украина не атаковала склады "Шахедов", Россия и в дальнейшем будет использовать их. Чаще всего запуск БпЛА происходит с 4-х направлений, а иногда и с 5-ти, в связи с чем уничтожение склада на одном из направлений, хоть и повлияло бы на ситуацию, но несильно.
"Поэтому бить надо по заводу-производителю. Он у них один. Иран вряд ли сейчас будет поставлять. (в случае поражения завода, - ред.) можно радикально повлиять на эту ситуацию", - добавил он.
Романенко напомнил, что еще в сентябре 2024-го россияне утверждали о наращивании производства "Шахедов" до 1000 единиц в месяц. Если враг и в дальнейшем будет масштабировать производство, то поражение складов будет еще менее эффективным.
"И если в дальнейшем растет количество изготовленных "Шахедов", то и будет соответственно расти количество запущенных", - пояснил он.
Обстрелы Украины
Во время полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно наносит ракетные, артиллерийские и беспилотные удары по территории Украины. Основными целями атак становятся энергетическая инфраструктура, промышленные объекты, жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
Под постоянными ударами также находятся приграничные и прифронтовые регионы - Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области.
В ночь на 10 февраля 2025 года Россия запустила против Украины 83 дроны с шести направлений. К отражению атаки также привлекалась авиация. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 61 БпЛА.
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