Ураган обрушився на пляжі Мексики
На пляжі Мексики обрушився ураган "Олаф". Його швидкість досягає 155 кілометрів на годину.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Місцева влада повідомила про повалені дерева і відключення електрики в Лос-Кабос. Були відкриті укриття для евакуацій у деяких районах. На тихоокеанському узбережжі Мексики немає нафтових об'єктів, але є туристичні об'єкти.
Урагани поширюються по південній частині Баха-Каліфорнія-Сур.
What a stunning sight! Check out this self cloud along the northern edge of Hurricane #Olaf near #CaboSanLucas on the southern tip of Mexico's Baja California! #Cabo #Mexico #Hurricane— WeatherNation (@WeatherNation) September 9, 2021
Video Credit: @GTWilliamsonEsq pic.twitter.com/d5csQu12S9
"Олаф" продовжить рух на північний захід до п'ятниці, потім вночі поверне на захід і до вечора суботи рушить на південний захід. Очікується, що ураган ослабне в п'ятницю і в вихідні, просуваючись сушею.