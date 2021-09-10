Ураган обрушився на пляжі Мексики

Місцева влада повідомила про повалені дерева і відключення електрики в Лос-Кабос. Були відкриті укриття для евакуацій у деяких районах. На тихоокеанському узбережжі Мексики немає нафтових об'єктів, але є туристичні об'єкти.

Урагани поширюються по південній частині Баха-Каліфорнія-Сур.

What a stunning sight! Check out this self cloud along the northern edge of Hurricane #Olaf near #CaboSanLucas on the southern tip of Mexico's Baja California! #Cabo #Mexico #Hurricane

Video Credit: @GTWilliamsonEsq pic.twitter.com/d5csQu12S9 — WeatherNation (@WeatherNation) September 9, 2021

"Олаф" продовжить рух на північний захід до п'ятниці, потім вночі поверне на захід і до вечора суботи рушить на південний захід. Очікується, що ураган ослабне в п'ятницю і в вихідні, просуваючись сушею.