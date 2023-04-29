УПЛ: "Рух" спас ничью с "Ворсклой" в добавленное время

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Рух" – "Ворскла" – 1:1

Голы: Климчук, 90+2 (пенальти) – Степанюк, 57

Удаление: Яворский, 90+1 (В, прямая красная карточка)

Первыми момент создали полтавчане. На 11-й минуте в эпицентре событий оказался Кане. Малиец получил передачу от Сефери, подработал мяч под удар и попытался поразить девятку – выше ворот.

"Рух" сумел ответить на 27-й. Опасность возникла после подачи с углового на Ляха. Защитник пытался замкнуть передачу в касание, но мяч прошел мимо рамки ворот Исенко. "Ворскла" вскоре провела серию атак, но безрезультатно: Степанюк не попал в ближний, с ударом Челядина справился Панькив, а выстрел Сефери просвистел над перекладиной.

На старте второй половины команды продолжили играть в том же духе. Но на 57-й минуте полтавчане вышли вперед. "Ворскла" разыграла зрелищную комбинацию, на финише которой Кане вывел Степанюка на ударную позицию, а тот хладнокровно обыграл голкипера.

После забитого мяча полтавчане начали играть осторожнее. Впрочем, даже в такой ситуации в атаке гости выглядели лучше "Руха". Постепенно львовяне перехватили инициативу, но найти свободные зоны на чужой половине оказалось крайне сложно.

На помощь пришли полтавчане – Яворский опасно встретил Климчука и "привез" пенальти. Сам пострадавший в добавленное арбитром время и взялся исполнить одиннадцатиметровый. Мощный удар в девятку позволил сравнять счет и вырвать ничью для "Руха".