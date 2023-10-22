УПЛ: "Полесье" вернулось на второе место, "Рух" разгромил "Верес"

Житомирское "Полесье" и львовский "Рух" одержали уверенные победы над полтавской "Ворсклой" и ровненским "Вересом" соответственно в 11-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Верес" – "Рух" – 2:5

Голы: Сикейра, 82, Балан, 89 – Теслюк, 13, Климчук, 33, Пастух, 65, 86, Квасница, 88

"Ворскла" – "Полесье" – 0:3

Голы: Кушниренко, 37 (пенальти), Макуана, 54, Шастал, 90+2

Львовяне очертили намерение победить двумя голами до перерыва. "Желто-черные" оформили быстрый мяч на 13-й минуте – Теслюк со второй попытки пробил Паста. Перед перерывом Климчук выиграл верховую дуэль у Курко после того, как голкипер прервал навес.

На 65-й "Рух" сделал счет разгромным, когда Пастух продавил оппонентов на угловом и головой отправил мяч в сетку. Новая вспышка пришлась на финальные 10 минут. Сначала "Верес" размочил счет усилиями Сикейры, но Пастух в контратаке и Квасница выходом один на один сняли все вопросы. Гол Балана ничего не изменил.

В Полтаве же "Полесье" тоже забило до и после перерыва. Открыли счет житомиряне под занавес первого тайма, когда Кушниренко реализовал одиннадцатиметровый за фол против Крушинского. А на старте второй половины Макуана после передачи Ариэльсона переиграл Исенко в очном противостоянии.

Добили "Ворсклу" житомиряне на второй добавленной арбитром минуте. Это Шастал вовремя оказался на добивании после того, как мяч попал в штангу со стандарта. Разгром позволил "Полесью" вернуться на второе место в чемпионате Украины (22 очка). "Рух" оказался на 4-м месте (19 пунктов).