УПЛ: "Александрия" победой над "Львовом" прервала серию неудач

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Львов" – "Александрия" – 0:1

Гол: Сигеев, 12

Удаление: Мышенко, 46 (Л, вторая желтая карточка)

Хороший старт в исполнении александрийцев позволил оформить быстрый гол. Уже на 12-й минуте атака гостей оказалась результативной. Это свободный от опеки Сигеев в касание отправил мяч в угол после навеса Мирошниченко – 1:0.

Первый гол добавил "Александрии" куража. Подопечные Руслана Ротаня продолжили нагнетать ситуацию у ворот "горожан". До перерыва минимум дважды мог забивать Третьяков, но с его выпадами справился опытный кипер "Львова" Рыбка.

Облегчил задачу гостей на старте второй половины Мышенко. Хавбек в дебюте тайма получил второй "горчичник" и отправился отдыхать досрочно. "Александрия" же взяла на вооружение дальние удары. Ковальцу и Мирошниченко лишь немного не хватило точности с дистанции.

В финальные минуты "Львов" даже в меньшинстве попытался организовать штурм. Впрочем, давление хозяев было откровенно хаотичным и к настоящим возможностям сравнять счет фактически не привело. В конце концов, александрийцы завоевали 3 очка и прервали 4-матчевую серию без побед.

"Александрия" осталась на 5-й позиции в УПЛ, набрав 37 очков. "Львов" же – безнадежный аутсайдер первенства. "Горожане" пока набрали всего 13 пунктов.