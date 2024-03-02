УПЛ: "Минай" оформил первую победу в сезоне над "Металлистом 1925"
Закарпатский "Минай" обыграл "Металлист 1925" из Харькова в 19-м туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 19-й тур
"Минай" – "Металлист 1925" – 2:0
Голы: Корнийчук, 31, Скыба, 90+1
Удаление: Русин, 59 (М, вторая желтая карточка)
На стартовом отрезке обе команды осторожничали. Преимущественно борьба шла в центре поля. Первыми к действительно опасным атакующим действиям перешли гости. После 25-й минуты голкипер закарпатцев Кемкин дважды вступил в игру – парировал удар Ари в дальний угол и поймал мяч после выстрела Габелка.
"Минай" ответил сразу же голом. На 31-й минуте Корнийчук получил перевод с левого фланга в пределах штрафной и неожиданно для всех мощно пробил в ближнюю девятку с острого угла. Вратарь был бессилен.
"Металлист 1925" попытался перехватить инициативу. Курило пробил головой над воротами после навеса от края поля. А на старте второй половины Юсов реализовал атаку после передачи Гармаша, но за мгновение до этого оказался в офсайде. Последний несколько минут спустя с рикошетом от защитника отправил мяч в штангу.
А дальше харьковчан подвел Русин, который заработал два "горчичника" за три минуты и ушел отдыхать досрочно. "Минай" едва не сразу реализовал большинство. Однако зимний новичок закарпатцев Вакула упустил две возможности. Сначала не смог переиграть кипера в ближнем бою, а затем переиграл Мозиля и не попал в пустые ворота.
Помог закарпатцам наконец открыть счет победам в нынешнем сезоне Скыба, замкнувший головой в добавленное арбитром время навес с углового. "Минай" с тремя набранными пунктами сразу улучшил свои шансы на выживание. Команда Желько Любеновича набрала 10 очков и всего на пять зачетных баллов отстает от спасительной позиции.
К слову, накануне ЛНЗ сенсационно одолел "Полесье" на выезде.
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