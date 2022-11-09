УПЛ: "Кривбасс" минимально одолел "Ворсклу" в карнавале удалений и пенальти

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Кривбасс" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Капич, 50 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Хомченовский, 7 (К)

Удаления: Понедельник, 29 (прямая красная карточка) – Сефери, 39 (вторая желтая), Марлисон, 54 (прямая красная)

Криворожцы и полтавчане только начали, как масштабная воздушная тревога прервала матч на почти 1,5 часа. Лучше вошли в игру после паузы хозяева – Волошин уже на 6-й минуте заработал пенальти. Однако, Хомченовский не смог переиграть Ризныка с отметки.

А дальше на поле начался "фестиваль" грязной игры. Полузащитник "Кривбасса" Понедельник завершения трети матча "отметил" удалением. Вскоре к нему присоединился и нападающий "Ворсклы" Сефери, получивший второй "горчичник" за жалкую попытку выпросить одиннадцатиметровый.

Криворожцы могли забить перед перерывом, но мяч после удара Банады головой лишь облизнул перекладину. Зато на старте второй половины "Кривбасс" таки забил с пенальти – мяч попал в руку опытному Яворскому, а Капич развел сферу и голкипера по разным углам.

Впоследствии "Ворскла" могла отыграться, хотя к тому времени играла уже вдевятером (досрочно завершил матч Марлисон). Это Степанюк разобрался, казалось, со всеми в штрафной зоне криворожцев и выложил под удар Скляру, а тот пробил выше ворот. "Кривбасс" ответил моментом Татаркова, но Ризнык справился с ударом.

В конце концов команда Юрия Вернидуба сумела удержать минимальное преимущество и отпраздновала вторую победу в сезоне. Теперь у криворожцев 9 очков, они поднялись в зону переходных матчей УПЛ.