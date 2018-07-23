УНЛ заявила про підтримку боротьби з нелегальними ігровими закладами

Також УНЛ готова співпрацювати з правоохоронними органами

Компанія УНЛ заявляє, що готова співпрацювати не тільки з правоохоронними органами, але і з іншими учасниками лотерейного ринку в виявленні та припиненні роботи для будь-яких закладів, що проводять незаконну ігрову діяльність і дискредитують законних операторів лотерей. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

"У зв'язку з появою ряду публікацій в ЗМІ про те, що представники компанії МСЛ зафіксували незаконну діяльність у закладах за розповсюдження лотерей і почали боротьбу з такою протиправною діяльністю, компанія УНЛ заявляє наступне. Ми не можемо не привітати подібні дії і задоволені тим, що у нас з'явився союзник у діяльності, спрямованій на боротьбу з нелегальними ігровими закладами. На протязі всієї діяльності нашої компанії ми докладали всіх зусиль для боротьби з нелегальними залами, які працюють з порушеннями закону і незаконно використовують торговельні марки, назви, символіки, зовнішнє оформлення УНЛ і лотерей, які ми проводимо", - наголошується в повідомленні.

Як нагадує УНЛ, проведення незаконної діяльності під виглядом лотерей, як в наземних пунктах розповсюдження, так і в мережі Інтернет, завдає значної шкоди як державному бюджету України, так і гравцям, а також іміджу компаній, які працюють законно.

"Компанія УНЛ неодноразово заявляла і надалі буде дотримуватися своєї позиції про те, що спільною метою для всіх учасників лотерейного ринку в Україні має стати прозорий і відповідальний лотерейний бізнес за європейськими стандартами", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, на сьогоднішній день оператори лотерей в Україні змушені працювати на підставі перехідних положень закону про державні лотереї в Україні і не можуть отримати ліцензії, оскільки Кабмін досі не прийняв ліцензійні умови проведення лотерей.

"Лотерейний ринок України потребує залучення інвестицій, впровадження і розробки нових лотерейних платформ, впровадженні нових механізмів контролю та звітності для державних органів. І починати потрібно з того, щоб затвердити ліцензійні умови, зміни в законодавство, якщо це необхідно, і видати ліцензії операторам. І тоді ситуація на ринку якісно зміниться. На сьогоднішній день проект ліцензійних умов знаходиться в Кабміні і чекає розгляду. Хочу відзначити, що наша компанія готова виконати всі умови для отримання ліцензії та почати впровадження стратегії розвитку", - заявил в інтерв'ю гендиректор УНЛ Андрій Бочковський.