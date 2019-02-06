УНЛ презентувала новий сайт зі зручним функціоналом

Компанія «Українська Національна Лотерея» - оператор державних лотерей, запустила свій новий сайт.

Unl.ua, розроблений студією Stearling, вже доступний для користувачів. Оновлений сайт отримав не тільки сучасний зовнішній вигляд, а й поповнив свій функціонал практичними рішеннями.

«Щодня десятки тисяч українців грають у лотереї від УНЛ, які настільки полюбилися їм з юних років. Тепер зіграти і вибрати свої щасливі числа стало набагато зручніше. Перед студією стояло завдання розробити лаконічний сайт, без зайвих деталей, дизайн якого відображає якість і прозорість нашої роботи»- заявив генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський.

Проста логіка і мінімалізм сайту доповнюються унікальним розташуванням блоків. Інтуїтивно кожен відвідувач може потрапити на необхідну йому сторінку. Не дивлячись на великий обсяг інформації і контенту, сайт виглядає легким і ненав'язливим.

«Основною метою роботи над новим сайтом були і залишаються зручність та задоволеність гравців. Кожен крок взаємодії з сайтом УНЛ опрацьовувався виходячи, перш за все, з бажань і оптимальної роботи користувача»- уточнив Андрій Бочковський.

До окремих «фішок» нового сайту можна віднести новий особистий кабінет з широким функціоналом; зареєстрованим гравцям система сама буде нагадувати про наявність неперевірених і невиплачених квитків; збільшений ліміт суми розіграшів по квитку, яку гравець може отримати на особистий баланс; зручний доступ до всього функціоналу сайту за допомогою додаткового меню; спрощена система реєстрації для нових гравців; зручна і адаптована версія мобільного сайту, яка допоможе зручно купувати квитки з мобільних пристроїв; можливість завантаження мобільної версії сайту на телефон і роботи при тимчасовій відсутності інтернету; розширений вибір платежів для поповнення і виплати балансу.

Також на сайті є нововведення, якого багато хто чекав - можливість відстежувати статус замовлення в особистому кабінеті.

«Пропоноване рішення ефективно реалізує принципи безпеки; зрозуміле придбання квитків і прозору систему виплати виграшів. Під час роботи над сайтом були враховані всі останні тренди веб-дизайну і розробки». - підкреслив Бочковський.

На сайті можна придбати добре відомі лотереї від УНЛ, такі як:«Супер Лото», «КЄНО», «Лото Трійка» і «Максима». Крім того, доступні моментальні онлайн лотереї. У цьому році очікуються поповнення інтернет сайту новими пропозиціями цікавих ігор для клієнтів УНЛ.

У компанії відзначають, що УНЛ веде легальний бізнес і повністю дотримується вимог законодавства України. У 2018 р оператор національних лотерей «Українська Національна Лотерея» підтвердив свою відповідність принципам Європейської Асоціації Лотерей і Тото, отримавши в кінці 2018 року відповідний сертифікат. Членство в Асоціації можливе в разі, якщо оператор лотерей реалізовує у своїй діяльності програму «Відповідальна гра» - комплекс заходів, спрямованих на захист гравців і населення від негативних ризиків надмірної гри в лотерею. Раніше УНЛ вже отримала сертифікат про відповідність принципам відповідальної гри від Всесвітньої лотерейної асоціації.

Програма передбачає співпрацю з профільними медичними організаціям в сфері боротьби з залежностями, навчання персоналу правилам безпечної гри і застосування їх при роботі з клієнтом, а також проведення наукових досліджень та інформування населення про ризики розвитку ігрової залежності з метою профілактики. Принципи Відповідальної гри визначають, що лотерейні оператори повинні вживати заходів щодо запобігання проблем ігрової залежності. Програма Відповідальної гри розділена на 11 розділів. Кожен з них спрямований на припинення ігроманії та пошук проблем з залежностями.

Подібна практика широко поширена серед європейських та світових операторів національних лотерей. Результати роботи щодо реалізації програми «Відповідальна гра» оцінюються незалежними аудиторами, а потім перевіряються представниками Європейської Асоціації Лотерей. Членство в асоціації підтверджує використання УНЛ загальноприйнятих європейських і світових стандартів проведення лотерей, розуміння і впровадження кращих практик і прикладів застосування цих стандартів, дотримання останнім регуляторних вимог європейського законодавства.