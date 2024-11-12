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Уникальный спортивный Mercedes-Benz старше 100 лет продадут на аукционе: подробности

Вторник 12 ноября 2024 16:56
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Уникальный спортивный Mercedes-Benz старше 100 лет продадут на аукционе: подробности Фото: уникальный спортивный Mercedes-Benz старше 100 лет продадут на аукционе (rmsothebys.com)
Автор: Константин Широкун

С аукциона будет продан 100-летний гоночный Mercedes-Benz. Примерная цена белого родстера составляет 5 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт аукциона.

На аукционе RM Sotheby's в Мюнхене будут продавать редкий спорткар Mercedes Typ 122. Это одна из четырех машин такого типа, построенных в 1923 году специально для 500-мильных гонок в американском Индианаполисе. Причем это была последняя разработка Пауля Даймлера перед его уходом из компании его отцом. В прошлом автомобиль входил в коллекцию "хозяина". Формулы-1" Берни Экклстоуна.

Уникальный спортивный Mercedes-Benz старше 100 лет продадут на аукционе: подробности

Под капотом авто – четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 литра. Благодаря установленному спереди компрессору Roots его мощность довели до 150 лошадиных сил. Для 500-мильных гонок в американском Индианаполисе было подготовлено четыре одинаковых машины. Это был единственный случай в истории, когда заводская команда Mercedes-Benz участвовала в Indy 500.

Выставленный на аукцион у спорткара номер шасси 26913. Машина была запасной, но в ходе квалификации перед гонкой лидер команды Макс Зейлер повредил свой основной автомобиль, когда его развернуло под дождем. В результате квалификацию за него проехал по этому автомобилю его племянник, запасной пилот Карл Зейлер — в те годы правила допускали такую замену.

Уникальный спортивный Mercedes-Benz старше 100 лет продадут на аукционе: подробности

После гонки машина осталась в распоряжении американского представителя марки Mercedes. С тех пор спорткар сменил около десятка владельцев: в семидесятые попал в собрание к известному японскому коллекционеру Йошиюки Хаяши, некоторое время принадлежавшему боссу Формулы-1 Берни Экклстоуну. 1996 автомобиль приобрел нынешний владелец, немецкий коллекционер Дитер Ауманн. В 2011 году по его заказу двигатель отреставрировала известная английская мастерская Capricorn Engineering.

Уникальный спортивный Mercedes-Benz старше 100 лет продадут на аукционе: подробности

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