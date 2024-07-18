Унификация тарифов на распределение электроэнергии не является экономически обоснованной, - металлурги

Возможна унификация тарифов на распределение электроэнергии, которую инициирует Нацкомиссия по энергетике, будет оказать значительное негативное влияние на украинскую промышленность, ведь расходы компаний на распределение возрастут в пять раз.

В случае такого шага это в пять раз увеличит расходы Ferrexpo на распределение, что в свою очередь создаст финансовое давление на предприятия группы и приведет к дополнительным расходам в размере нескольких сотен миллионов гривен ежегодно при условии работы активов на полной мощности.

"Мы считаем, что решение унифицировать тарифы, принятое без учета мнения крупных потребителей электроэнергии, может нанести значительный ущерб украинской промышленности. В то время как в Украине есть только два класса энергопотребления, в странах ЕС их обычно три или больше. И это логично, ведь выгоднее и дешевле поставлять электроэнергию на большие энергопотребляющие объекты. Учитывая, что Украина должна двигаться в направлении евроинтеграции, идея объединить два класса выглядит неожиданной. , – отметили в компании.

Как известно, НКРЭКУ 17 июля планировала рассмотреть проект постановления "Об утверждении изменений в Порядок установления (формирования) тарифов на услуги по распределению электрической энергии» (изменения в постановление НКРЭКУ от 05.10.2018 №1175)". Но из-за критики бизнеса и отсутствия экономического обоснования рассмотрение этого решения перенесли.

В первую очередь от унификации тарифа пострадают, прежде всего, предприятия ГМК, цементные заводы, агропредприятия и другое экспортно ориентированное производство. Помимо этого, попытка ввести в Украине единый тариф противоречит Директиве 2019/944 и Регламенту 2019/943, имплементация которых предусмотрена программой Ukraine Facility. Эти документы предусматривают, что тарифы на распределение должны быть прозрачными, недискриминационными и соответствовать реальным расходам.