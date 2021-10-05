ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Знищували противника. Прикордонники провели навчання у Чернігівській області

Новость на русском →
Чернігівська область, Вівторок 05 жовтня 2021 16:20
Знищували противника. Прикордонники провели навчання у Чернігівській області Фото: у Чернігівській області пройшли навчання прикордонників (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Чернігівській області пройшли триденні навчання українських прикордонників з бойовою стрільбою. До навчань було залучено прикордонний спецпідрозділ бойового та антитерористичного спрямування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Навчання проходили на військовому полігоні, де розгорнули наметове містечко.

За задумом навчань прикордонники відпрацювали ураження противника у різних видаю бою, під час різкої зміни обстановки та виконання вогневих завдань в умовах максимально наближених до бойових.

"Під час навчань охоронці кордону відпрацьовували різні тактичні завдання, в тому числі із виконанням стрільб зі стрілецької зброї, гранатометів та снайперських гвинтівок. Проводили стрільби також і з крупнокаліберних кулеметів, та протитанкових гранатометів", - розповіли в ДПСУ.

Метою навчань ставилося вдосконалення рівня злагодженості підрозділу, нарощування командирською ланкою досвіду та підвищення професійної майстерності особового складу.

"Проведені навчання показали високий рівень підготовки персоналу, а особовий склад закріпив тактичні навички по діях у складі підрозділу", - додали в прикордонній службі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба Військові навчання
NEWS
Оголошено лауреата Нобелівської премії 2021 з літератури
Оголошено лауреата Нобелівської премії 2021 з літератури
DAILY
Не тільки НАТО і ЄС. Як і навіщо Україна створює альянси з найближчими сусідами
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Не тільки НАТО і ЄС. Як і навіщо Україна створює альянси з найближчими сусідами