Через зменшення кількості субсідіантів на Закарпатті зростають неплатежі за газ

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

В період з жовтня 2018 року по лютий 2019 року борг клієнтів збільшився на 416 млн гривень

Кількість субсидіантів на отримання допомоги за житлово-комунальні послуги на Закарпатті зменшилася втричі. Наразі субсидію на природний газ оформили понад 37,5 тис. закарпатців. У 2018 році ця цифра становила 113,5 тис. осіб. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Закарпатгаз Збут".

"Такий стан справ призвів до зростання боргів у населення. Зокрема, в період з жовтня 2018 року по лютий 2019 року борг за спожитий газ клієнтів ТОВ "Закарпатгаз Збут" збільшився на 416 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами директора ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторії Томинець, така ситуація склалася через запровадження більш жорстких правил нарахування субсидій та перегляд соціальних стандартів. А зменшення соціальних нормативів призвело до скорочення середнього розміру призначеної субсидії.

"Ми переконані, що треба змінювати механізм надання субсидій побутовим споживачам і збільшувати їх коло. З одного боку, восени 2018 року, відповідно до постанови Кабміну, на 22,9% зросла ціна на газ для населення. З іншого – змінилися умови призначення та зменшився середній розмір призначеної субсидії на одного споживача. Крім того, змінилися соціальні нормативи. Зокрема, для розрахунку брали уже не 5 куб. м на 1 кв. м опалювальної площі, а 4,5. Щороку спостерігаємо тенденцію зменшення соціального нормативу. Наприклад, у 2013 році він становив 11 куб. м на 1 кв. м житла, а уже у 2014-му – 7. Після завершення поточного опалювального сезону ці норми зменшаться до 4 куб. м на 1 кв. м опалювальної площі", – пояснила Вікторія Томинець.

Також директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" зазначила, що постановою №1176, яку Кабінет міністрів України прийняв 27 грудня 2018 року, вводиться нове поняття "монетизація субсидій". Постанова передбачає, що громадяни, які вперше звернулися за призначенням житлової субсидії з 1 січня 2019 року, отримуватимуть її у грошовій формі. Кошти монетизованої субсидії кожній сім’ї будуть надходити на спеціальний рахунок в Ощадбанку, з якого банк самостійно буде перераховувати необхідну суму надавачу комунальних послуг.

Наразі для субсидіантів, які оформили держдопомогу раніше, тобто до 1 січня поточного року, згідно до Постанови КМУ №62 від 6 лютого 2019 року, кошти на покриття субсидії видаватимуться готівкою через відділення Укрпошти та банківських установ, починаючи з березня.