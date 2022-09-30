Ультиматум Путина: чего хочет добиться и что может получить диктатор

Путин решил объявить частичную мобилизацию в России для продолжения войны и присоединить оккупированные территории Украины, пригрозив при этом ядерным оружием. Как эти шаги Кремля повлияют на войну и обстановку в самой России, рассказал РБК-Украина директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Более двадцати лет правления Путина обеспечивались благодаря так называемому социальному договору, который он заключил с "глубинным" российским народом. Он выглядел так: "я вам обеспечиваю ощущение причастности к великой империи, мы будем брать реванш перед Западом и восстанавливать наше положение; у вас будет полный холодильник; вы будете смотреть хорошие сюжеты по телевизору, которые вам будут рассказывать, какие вы великие, сидя на диване; вы не будете нести ответственность, но этим проектом буду руководить я и мои люди, и в то, как я управляю, вы вообще не вмешиваетесь".

Этот социальный договор существовал и после 24 февраля. Широкомасштабное нападение на Украину осуществлялось примерно на таких же условиях: "мы воюем контрактниками, частями постоянной готовности; это абсолютно не касается людей, которые по своей профессиональной деятельности занимаются, например, лечебным делом или бизнесом; каждый на своем месте будет делать свой вклад для великой империи; после того, как мы быстро справимся с Украиной, будет разрушение НАТО, Евросоюза и восхождение России на Олимп как величайшей империи современности". Эта идея нашла поддержку у абсолютного большинства россиян.

Однако успехи украинской армии на фронте поставили профессиональные российские войска в затруднительное положение. Генералы, вероятно, доложили Путину, что после наступления в Харьковской области их армия уже буквально на грани, потому что у них нет резервов, чтобы залатать "дыры" на фронте, не говоря уже о каких-то наступательных операциях. К тому же, кроме Украины, еще есть Кавказ, Центральная Азия, Китай, и еще на Сирию нужно как-то отвлекаться.

Очевидно, что Путин также понял, что его энергетический шантаж не окажет того эффекта, на который он рассчитывал: Украина и Европа не замерзнут в феврале следующего года, не будет никакого экономического и политического коллапса.

Соответственно, сейчас им нужна живая сила, чтобы по крайней мере, несмотря на нехватку техники, стабилизировать и зафиксировать уже захваченные территории. Ведь той группировки, которая наступала зимой и весной, уже практически нет. В Украине уничтожены не менее 150 тысяч российских военных. Речь идет о более чем 50 тысячах убитыми, плюс раненые, которых, как правило, больше чем убитых в разы. Поэтому можно добавить еще 100 тысяч раненых, дизертиров и так далее. Кроме того, были уничтожены 1-й и 2-й "армейские корпуса" так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые формировались в течение восьми лет и в которых за счет мобилизации уже сменилось несколько составов.

Новые войска, мобилизуемые Россией, не умеют воевать, но они могут выполнять пассивные функции, например, стоять на блокпостах и наполнять оккупационный контингент. Поэтому Москвой было принято категорическое решение о частичной мобилизации. Как следствие, россиян впервые за последние 20 лет вытащили из диванов и стали отправлять на войну.

Сейчас ситуация развивается по самому худшему сценарию как для Путина, так и для всего их населения. Разрушен социальный договор, та парадигма и модели существования российского общества, которые были сформированы во время режима Путина. И все это будет полностью менять картину жизни внутри России.

Если говорить о влиянии на фронт, то там пока радикальных изменений не произойдет, ведь у нас сейчас война 21 века. Иранские дроны, по сути, имеют больше влияния на поле боя, чем российская мобилизация. Их мобилизированные – это только "мясо". Если представить, что сейчас их просто собирают, дают им автоматы и таких 100 тысяч человек отправляют штурмовать Бахмут, они все просто погибнут. Они не смогут продвинуться, потому что это необученный личный состав.

Самый больший вызов, который сейчас просматривается – это Беларусь. К примеру, они соберут более 50 тысяч войск, часть из них – это регулярные силы, плюс 40 тысяч мобилизованных и еще 15-20 тысяч белорусов. Россия может использовать этот контингент для того, чтобы стянуть украинские войска на северо-западе. И отвлечь их от юга и востока, где Вооруженным силам придется перейти от наступательной к оборонительной операции. К тому же еще нужно будет очищать Беларусь, а это будет отдельная военная кампания, которая потребует огромного количества украинских сил. И это, очевидно, также будет мешать Украине быстро освобождать оккупированные земли.

Я уверен, что украинская армия продолжит проактивные, наступательные действия как на востоке, так и на юге, тогда как российская армия сейчас к этому еще не готова. Это приведет к огромным потерям среди мобилизованных и уже будет распространяться волной недовольства по всей России. Поскольку до этого потери были в основном среди профессиональных контрактников. Сейчас жертвы будут уже во всех социальных группах, во всех регионах, где хватают мобилизованных и затем привозят гробы – это даст уже совсем другой эффект.

Есть большие сомнения в том, что российское общество уже готово к настоящему бунту. Для этого кроме нежелания людей идти на войну должны сформироваться еще соответствующие социально-экономические условия: эмбарго на нефть и газ, резкое сокращение бюджетирования, зарплат и социальных выплат.

Незаконная аннексия и мобилизация также повлияют на восприятие России на международной арене. Наверное, Западом это "присоединение" уже будет восприниматься серьезнее, чем это было с Крымом. Мало кто из политиков цивилизованного мира сможет призывать теперь сохранить лицо Путину и садиться договариваться. Вряд ли какое-нибудь государство признает аннексию украинских земель, возможно, за исключением отдельных непризнанных стран или стран-изгоев.

После принятия решений об аннексии никаких "business as usual" с путинским режимом уже никогда не будет. Российского газа и нефти в следующем году уже точно не будет в Европе, и я надеюсь, что в других странах тоже. Если США и Европа установят предельную цену на российскую нефть и газ, это приведет к экономическому коллапсу России.

Можно говорить о том, что зима для россиян будет тяжелой. И примерно весной эти социально-экономические проблемы начнут проявляться. Путина могут в итоге совсем отстранить от власти , потому что он был ценен в условиях существовавшего социального договора, однако теперь весь негатив пойдет именно на него. Новая "февральская революция" сейчас формируется по схожему сценарию, как в 1917 году.

Может ли Путин прибегнуть к ядерному удару? Да это возможно. В российской доктрине предусмотрено, что они могут использовать тактическое ядерное оружие на поле боя для деэскалации через эскалацию. Это считается больше демонстрационно-психологическое оружие, которое должно заставить противника и его союзников остановиться перед ультиматумом: например, мы сейчас бросили одну бомбу в безлюдное место, если вы не останавливаетесь и не выполняете наши условия, мы бросаем еще десять более мощных.

Но этот шаг ставит Россию за пределами всего: с ними не будет общаться даже Северная Корея, дальше будет мгновенное исключение России из Совбеза ООН и, возможно, даже с ООН. То есть для Путина уже не будет никакого пути назад после этой ситуации.

Почему Путин одновременно с угрозами применения ядерного оружия объявил о мобилизации? Возможно, его расчет таков. Сейчас он фиксирует уже захваченные территории, вводит туда 500 тысяч войск, которые украинская армия просто не сможет вытолкать. Дальше Москва замораживает линию фронта и заставляет Украину пойти на какой-нибудь "Минск-3", потому что ни одна из сторон уже не сможет куда-то двигаться.

Параллельно Россия может включить в свою конституцию не то, что они сейчас захватили, а всю территорию Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в их адинграницах. Путин уже никогда не завоюет их на поле боя, но он может потом поставить Украине ультиматум: что он будет использовать ядерное оружие, пока украинская армия не покинет эти четыре области. И этот ультиматум, скорее всего, будет включать прекращение помощи Украине.

Поэтому для Запада очень важно уже сейчас определяться, как они будут действовать в этой ситуации, не надеясь, что Москва может не применить ядерное оружие. Следует исходить из худшего варианта. Ведь не раз, когда было убеждение, что Путин не сделает того или иного, потому что это полный идиотизм, он поступал именно так. Это же касается мобилизации – это разрушит путинский режим, вместо него к власти придут фашисты и "черносотенцы".

Сейчас ситуация очень опасная, но единственная светлая сила в ней как раз ВСУ и Украина в целом. Потому что, несмотря на любые психологические проблемы Путина и вероятность применения ядерного оружия, украинская армия продолжает уничтожать врагов и "зачищать" от них наши территории, а украинцы продолжают вместе работать на победу.