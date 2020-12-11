На вулицях столиці працюють понад 300 одиниць спецтехніки та 5 тисяч двірників, - Кличко

Фото: ожеледь на вулиці Києва (РБК-Україна)

До боротьби зі стихією у Києві залучено понад 300 одиниць техніки та 5 тисяч двірників.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу.

За його словами, комунальники у посиленому режимі обробляють вулично-дорожню мережу.

"Учора вдень та сьогодні вночі в Києві були опади і сильна ожеледиця. "Київавтодор" в посиленому режимі обробляв вулично-дорожню мережу. Уночі працювали понад 300 одиниць спецтехніки і 36 бригад із ручного прибирання - понад 270 працівників. Також до боротьби з ожеледицею залучені 5 тисячі двірників та 60 одиниць техніки житлово-комунальних підприємств", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що опади тривали до 6 години ранку за температури -1°С. Тож дорожникам довелось обробляти одні й ті ж ділянки вулиць по кілька разів. Мокрий сніг з магістралей прибирали за допомогою колон спецтехніки.

Кличко також повідомив, що у місті триває постійна обробка тротуарів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту.

"Я також звертаюся до власників кафе, ресторанів, магазинів не нехтувати правилами благоустрою і обробити протиожеледними засобами територію біля своїх закладів. Бо погодні умови такі, що це треба робити регулярно через певний час. Оскільки на оброблених ділянках тротуарів знову швидко з'являється ожеледь", - наголосив Віталій Кличко та закликав киян бути уважними й обережними.

Нагадаємо, у Києві через ожеледь за четвер, 10 грудня, постраждали понад 160 людей. А саме 150 дорослих та 13 дітей.