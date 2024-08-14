"Укрзализныця" нуждается в эффективном руководстве, а не постоянном повышении тарифов, – эксперт

Постоянное повышение тарифов на грузовые перевозки – это свидетельство неэффективности работы руководства Укрзализныци, особенно в условиях, когда объемы перевозок, а соответственно и доходы компании, рекордно растут.

Об этом заявила глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Я бы задала бы вопрос об эффективности работы руководства. Потому что очередное латание дыр за счет поднятия больше всего страдающих промышленников и белого бизнеса – это для меня свидетельство неэффективной работы", - подчеркнула Колесникова.

По ее словам, прежде всего "Укрзализныця" должна предоставить экономическое обоснование тарифных изменений – ведь речь о «сближении классов» грузов, о котором говорит руководство грузового монополиста, вообще не может идти.

"Что вообще такое сближение классов? Один использовал логистику на 10%, а другой использовал ее на 110%, а платить мы должны одинаково? Это совсем не экономически обосновано. Поэтому мы остаемся полностью на своей позиции: УЗ должен перечислить тарифы, потому что они завышены для промышленности", - акцентировала эксперт.

Она также отметила: железные дороги нужно эффективно управлять своими ресурсами и проводить реформы, чтобы сделать деятельность компании прозрачной, и ликвидировать коррупцию.

"Если бы они делали нужные реформы, не было бы странных закупок или необоснованных абсолютно расходов, которые у них есть. И тогда это была бы эффективная работа. В то же время сейчас выглядит, что их эффективная работа ведется исключительно за счет повышения тарифов тем, кто и так платит больше, чем это обосновано", – говорит Колесникова.

Как известно, железнодорожный монополист с начала года демонстрирует рекордные объемы перевозок и отчитался о получении за первое полугодие 3,1 млрд грн прибыли. Но на конец года, как заявил глава УЗ Евгений Лященко, у компании будет ущерб в размере 2,7 млрд грн. Откуда он возьмется, руководство не объясняет, но уже инициирует повышение тарифов на грузовые перевозки.

Европейская бизнес ассоциация заявила, что "Укрзализныця" должна сосредоточиться на поиске внутренних резервов и сократить операционные расходы, а не перекладывать свои финансовые проблемы на бизнес.