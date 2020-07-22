"Укртатнафта" намагається обмежити конкуренцію на ринку нафтопродуктів, - НАУ

Фото: Міненерго (РБК-Україна)

Нафтогазова асоціація категорично не підтримує будь-які штучні обмеження на ринку нафтопродуктів

"Укртатнафта", яка вимагає введення спецмита на імпорт нафтопродуктів, намагається обмежити конкуренцію на ринку.

Про це заявила президент Нафтогазової асоціації України Неля Привалова.

"Будь-які штучні обмеження мають наслідком підвищення цін на нафтопродукти для кінцевих споживачів. Оскільки квоти будуть визначені, конкуренція буде обмежена. І всі, хто в рамках своїх квот поставляє нафтопродукти, можуть диктувати для України будь-які умови", - сказала Привалова.

Нафтогазова асоціація категорично не підтримує будь-які штучні обмеження на ринку нафтопродуктів - ні квоти, ні мита.

За словами Привалової, їх введення призведе до підвищення цін на паливо, в результаті чого постраждають, насамперед, аграрії, металурги, перевізники, а загальні втрати економіки складуть близько 11 млрд грн.

"Крім того, збільшилися б у разі введення мит витрати бюджету на придбання палива для потреб медицини, поліції, Національної гвардії, оборони тощо. Тобто, дуже велике навантаження на економіку. І, як наслідок, з точки зору підвищених розмірів витрат для кінцевих споживачів вартість палива спричинила збільшення собівартості всіх товарів народного споживання, які виготовляються на території України", - додала Привалова.

Нагадаємо, "Укртатнафта" у зверненні до в.о. міністра енергетики Ользі Буславець виступила з пропозицією ввести спеціальні мита на імпорт дизельного палива та скрапленого газу з Росії з 1 серпня 2020 на рівні 8,46%.

Раніше "Укрнафта", "Укртатнафта" і "Укргазвидобування" зверталися зі спільною заявою до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства за фактом нібито антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизельного палива і скрапленого газу, і вимагали введення на них мита у розмірі 8,46%.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку вирішила не порушувати антисубсидиційне розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива і скрапленого газу, тобто відмовилася ввести мито.