"Укртатнафта" попередила Кабмін та РНБО про можливий колапс на ринку нафтопродуктів

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"Укртатнафта" направила листи Гройсману і Турчинову

Україні необхідно негайно розробити і впровадити комплекс заходів щодо імпорту нафтопродуктів з Росії, збільшити їх імпорт з інших країн, а також збільшити власне виробництво. Про це йдеться в офіційних листах ПАТ "Укртатнафта" прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману та секретарю РНБО Олександру Турчинову, опублікованих на сайті компанії.

В даний момент Україна знаходиться на межі економічної катастрофи через розгляд у РФ питання про повне припинення поставок нафтопродуктів в нашу країну, зазначили в компанії.

При цьому Росія опосередковано, через поставки з Білорусі, контролює до 80% українського ринку дизпалива, до 75% ринку зрідженого газу та до 50% всіх обсягів бензинів.

Припинення поставок виявиться реальною загрозою національній безпеці і може призвести до колапсу української економіки, попередили в компанії.

ПАТ "Укртатнафта" пропонує негайно взятися за вироблення контрзаходів. Нафтопереробники попереджають: якщо складеться критична ситуація, "Укртатнафта" не зможе в стислі терміни збільшити обсяги переробки нафти для задоволення потреб вітчизняного ринку.

"В умовах критичної залежності України від поставок нафтопродуктів з Росії та Білорусі слід терміново збільшувати імпорт з інших країн і нарощувати внутрішнє виробництво", – йдеться в листі.

При цьому Кременчуцький НПЗ (ПАТ "Укртатнафта" і Шебелинський ГПЗ АТ "Укргазвидобування" залишилися єдиними працюючими підприємствами, що забезпечують вітчизняний ринок нафтопродуктами якості Євро-5.

Виробники запевняють, що при необхідності можуть забезпечити бензином ринок на 100%. А за рахунок загального збільшення переробки нафтосировини зросте і виробництво дизельного палива і газу. Це скоротить залежність від поставок з Російської Федерації та Білорусі, впевнені в "Укртатнафті".

У компанії відмічають, що питання захисту інтересів кінцевих споживачів ставиться в главу кута. Тому ще в серпні 2018 року "Укртатнафта" виступила з ініціативою про зміну діючих акцизних ставок.

Так, акциз на бензин експерти підприємства пропонують зменшити з 213,5 до 164 євро за 1000 літрів. А акцизи на дизельне паливо і газ, навпаки, підняти: з 139,5 до 164 євро за 1000 літрів за дизель і з 52 до 87 євро за газ.

В перспективі зміна акцизних ставок дозволить усунути диспропорцію в споживанні нафтопродуктів в Україні і знизити ціни на бензин для кінцевих споживачів. Більш того, вирівнювання ставок на практично повністю імпортоване паливо дизельне зі ставками акцизу на бензин, внутрішнє виробництво якого може забезпечити ринок на 100%, що дасть можливість поповнити держбюджет на 4,7 млрд грн на рік.