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"Укрпошта" веде переговори з окупантами про повернення викрадених 3 млн гривень

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Неділя 17 квітня 2022 03:18
"Укрпошта" веде переговори з окупантами про повернення викрадених 3 млн гривень Укрпошта (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що Україна веде переговори з російськими окупантами в Мелітополі про повернення викрадених ними майже 3 млн грн з відділення АТ "Укрпошта". Гроші призначалися для видачі пенсій, соціальних виплат і заробітних плат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора АТ "Укрпошта" в ефірі національного телемарафону.

"Ведемо переговори з окупантами, щоб повернути ці кошти. У попередньому місяці ми виплатили 95% пенсій в Мелітополі, і буде робити все, щоб і в цьому місяці було так само", – сказав Смілянський в ефірі національного телемарафону.

5 квітня військовослужбовці Збройних сил РФ в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ "Укрпошта" майже 3 млн грн. За даним фактом розпочато кримінальне провадження про порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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