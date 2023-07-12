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В "Укрнефтебурении" заявили о незаконном изменении председателя правления

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Среда 12 июля 2023 18:38
В "Укрнефтебурении" заявили о незаконном изменении председателя правления Фото: в "Укрнефтебурении" заявили о незаконном изменении главы правления (unb.ua)
Автор: Юлия Бойко

Председатель правления "Укрнефтебурения" Михаил Бакуненко заявил о незаконном изменении главы правления компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Бакуненко.

По его словам, единственная легальная возможность сменить главу правления - провести собрание акционеров.

"Как вы понимаете, за все время с момента вынесения решения суда об аресте корпоративных прав УНБ никакого собрания акционеров не проводилось. А значит нынешний временный управляющий компании действует за пределами правового поля. Как и все, кто причастен к этой попытке рейдерского захвата УНБ", - написал он.

Бакуненко также объяснил, почему он называет происходящее рейдерством.

"Расследование, в рамках которого были арестованы корпоративные права УНБ, продолжается. Сегодня пройдет заседание Апелляционного суда. Но незаконные решения о передаче частной собственности в управление АРМА и последующие шаги по изменению менеджмента уже приняты и реализуются с невероятно быстрой скоростью", - рассказал он.

Вместе с тем, Бакуненко утверждает, что государство игнорирует свои же обязательства, закрепленные в текущем законодательстве.

"Например, вопрос о предоставлении разрешения на концентрацию более 50% акций УНБ рассматривался абсолютно без нашего участия. Как и вопрос об аресте корпоративных прав компании. А на наши официальные обращения в АМКУ, АРМА, Кабинет министров также не было должного ответа. Одной из причин, по которой якобы необходимо передать одну из крупнейших частных добывающих компаний во внешнее управление, называют недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками нефти и газа, о которых может идти речь, если даже в военное время мы продолжаем инвестировать в увеличение уровня добычи, а также выполняем все финансовые обязательства перед государством? Таких ситуаций нет и не может быть", - добавил он.

Бакуненко подчеркивает: УНБ входит в топ-3 частных добывающих компаний в первую очередь благодаря команде, большую часть из которой он собирал лично.

"Я абсолютно уверен в этих людях. Это профессионалы международного уровня, сотрудники, которых я ценю и которым горжусь. И я буду продолжать поддерживать их и помогать им по мере моих возможностей. А кроме того, помним, что акционеры компании остались неизменными. И каждый "управленец" несет персональную ответственность перед акционерами за сохранность компании. А акционеры продолжат отстаивать свои интересы исключительно в правовом поле в украинских и международных судах", - добавил он.

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