"Укрнафта" может стать частной: что известно

В пятницу, 21 февраля, на общем собрании ПАО "Укрнафта" могут принять решение об изменении его типа с публичного на частное, и названия с ПАО на АО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф ".

Изменение статуса может привести к существенному ограничению прозрачности компании.

Также планируется изменение структуры управления обществом, его Устава, где нынешний руководитель Сергей Корецкий будет переназначен на новую должность.

Как поясняет издание, 9 ноября 2025 года в соответствии с пунктом 6.1. заканчивается действие трудового контракта Сергея Корецкого в ПАО "Укрнафта".

По условиям действующего контракта (пункт 5.5.) в случае досрочного прекращения трудового контракта и увольнения с должности директора Сергей Корецкий может получить выходное пособие в виде заработной платы за 18 месяцев (а это около 25 миллионов), а также премии, надбавки и компенсации.

Реорганизация ПАО "Укрнафта" будет сопровождаться созданием коллективного исполнительного органа - правления.

Есть несколько версий относительно причин возможных изменений. На фоне возможной отмены военного положения может встать вопрос о возвращении принудительно отчужденных акций бывшим владельцам (речь идет о более 13 тысяч).

Государственные акционеры ПАО "Укрнафта" (Министерство обороны Украины и НАК "Нафтогаз Украины") по состоянию на сейчас эту информацию не комментировали.

Как известно, Корецкий был назначен на должность в ноябре 2022 и вне конкурса.

После национализации в ноябре 2022 коллегиальные органы управления ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" (правление) были ликвидированы, а вместо них введен единоличный исполнительный орган - директора.