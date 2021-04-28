"Укрлендфармінг" анонсував випуск 1 млрд яєць зі згадкою Ситника

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" заявляє, що почав випуск 1 млрд яєць з написом "Ситника геть". Так працівники агрохолдингу вирішили привітати директора НАБУ з 6-річчям перебування на посаді.

"Великдень - одне з головних свят для кожного українця. І для тисяч працівників нашої компанії - теж. Цього року нас стало менше - без роботи залишилися 13 000 наших колег. І ще одна сумна новина - цього року Великодній кошик для всіх українців значно подорожчав. І сталося це через корумпованого чиновника - директора НАБУ Артема Ситника. Через його особисту помсту акціонеру нашого агрохолдингу Олегу Бахматюку, через тиск на підприємства "Укрлендфармінг" з боку НАБУ, вже закрилися 29 ферм і 12 птахофабрик. Без роботи залишилися 13 000 українців, бюджет країни вже недоотримав 1,5 млрд грн податків, а яйця значно подорожчали, тому що їх в Україні тепер виробляють значно менше", - йдеться в заяві.

В агрохолдингу заявляють, що ще рік тому на підприємствах групи компаній працювало близько 30 000 українців.

Крім того, за 10 років агрохолдинг інвестував в економіку України понад 3 млрд доларів, і тільки за останні три роки сплатили близько 7,7 млрд грн податків.

"Але ось уже 5 років ми стикаємося з безпрецедентним тиском на нашу компанію з боку чиновників. У повноваженнях НАБУ переслідувати саме ТОП-чиновників за підозрою в скоєнні корупційних дій, але НАБУ не бореться з нечистими на руку чиновниками - НАБУ бореться з нами. Ця війна НАБУ з аграріями є наслідком особистісного конфлікту Артема Ситника з акціонером нашої компанії", - заявляють аграрії.

У заяві йдеться, що вже п'ять років НАБУ порушує різні справи проти агрохолдингу та його акціонера. Зокрема, за підозрою в нібито незаконному відшкодуванні ПДВ при будівництві двох птахофабрик: "Авіс" і "Чорнобаївська", НАБУ "не помічало" існування цих найбільших в Європі підприємств.

Також була справа проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука та акціонера компанії Олега Бахматюка.

"Воно пов'язане виключно з одним фактом: у директора НАБУ Артема Ситника існує прямий конфлікт інтересів. Він був визнаний рішенням судів усіх інстанцій винним у скоєнні корупційного правопорушення, а головним свідком сторони обвинувачення в судах був радник сестри нашого акціонера, Олега Бахматюка. Тепер нашого акціонера НАБУ приписали до справи проти екс-чиновника Насірова, що взагалі є абсурдом. Робиться все це тільки з однією метою - знищити нас, щоб Ситник таким чином помстився нашому акціонеру. Тому ми не здивуємося, якщо нас будуть переслідувати у всіх справах в країні, які тільки згадає НАБУ", - вважають в компанії.

Водночас працівники агрохолдингу анонсували виробництво 1 млрд яєць з ім'ям директора НАБУ.

"На полицях українських магазинів незабаром з'явиться 1 млрд яєць з написом "Ситника геть". Ми вже почали їх виробляти. Саме на тих двох найбільших в Європі фабриках, які НАБУ чомусь не помічає. Нехай кожне це яйце буде нагадуванням всім українцям, хто винен у тому, що Великодній кошик для українців істотно подорожчав, в тому, що тисячі людей опинилися без роботи, а держава недоотримала величезні кошти", - зазначили в компанії.