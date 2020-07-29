"Укркокс" виступив з критикою ініціатив екологічного комітету ВР

Фото: комітет ВР (УНІАН)

За словами Старовойта, законопроектами передбачені надзвичайні повноваження державного органу нагляду

Асоціація "Укркокс" різко розкритикувала законопроекти про державний екологічний контроль (№ 3091 та № 3091-1) та законопроект про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (№ 3417).

Пор це йдеться у листі асоціації на адресу голови комітету з питань екологічної безпеки та природокористування ВР Олегу Бондаренку.

За словами Анатолія Старовойта, законопроектами передбачені надзвичайні повноваження державного органу нагляду, якому надається можливість проведення перевірок за заявами фізичних осіб або громадських організацій.

"На підставі яких даних фізична особа, або громадська організація робить висновок щодо звернення на предмет перевірок? Яка методика моніторингу екологічної безпеки? Державна екологічна інспекція на підставі таких заяв може зупиняти діяльність підприємств без звернення до суду, або накласти значні штрафи. Це не відповідає основним законодавчим положенням", - йдеться у листі.

Голова "Укркоксу" наголошує на тому, що законопроекти 3091, 3091-1 мають бути терміново відправлені на доопрацювання, а законопроект 3417 - відкликати.

Нагадаємо, 30 липня 2020 року комітетом Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування буде проведено круглий стіл щодо державного екологічного контролю.

Так, до обговорення надаються проектів Законів про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091 від 19.02.2020), про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091-1 від 05.03.2020), про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (реєстр. № 3417 від 30.04.2020).

Раніше з критикою законопроектів виступила ГС "Професійна асоціація екологів України". За словами експертів асоціації, прийняття цього законопроекту у короткостроковій перспективі дійсно може дещо покращити стан довкілля окремих аспектів, але шляхом повної зупинки і банкрутства підприємств.