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Укріплення гривні дозволяє виробникам дешевше купувати обладнання, а українцям - більше заробляти, - Гончарук 

Новини » Політика     26.12.2019 - 16:08
Укріплення гривні дозволяє виробникам дешевше купувати обладнання, а українцям - більше заробляти, - Гончарук 
Фото: Олексій Гончарук (з відкритих джерел)

Також Гончарук зазначив, що Державний бюджет України на 2020 рік буде переглядатися

Державний бюджет України на 2020 рік буде переглядатися, у зв'язку з укріпленням національної валюти, при цьому сам факт укріплення гривні - більше позитивний, ніж негативний, бо він сприяє зростанню заробітних плат українців стосовно долара та відкриває нові можливості для виробників. Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Українці починають вірити у національну одиницю. Попит на гривню перевищує попит на долар. Від укріплення гривні складніше експортерам і частково державному бюджету. Але велика кількість людей також виграє. Починаючи з того, що зарплата в доларі збільшується. Починаючи з того, що людина може імпортувати обладнання, якщо хоче щось виробляти. Виробник може купити його дешевше у гривні”, - розповів Гончарук.

Прем'єр-міністр додав, що у наступному році, щоб допомогти експортерам впоратися з укріпленням національної валюти, уряд планує розробити потужну програму для підтримки вітчизняних виробників. Зокрема, надати можливість отримання кредитів для розвитку бізнесу під низький відсоток.

Очільник українського уряду також підкреслив, що у перші місяці 2020 року відбудеться коригування державного бюджету, щоб уникнути розбіжностей між реальним і запланованим курсом.

“Міністерство економіки кожного періоду (востаннє вони це робили 10 жовтня) робить макроекономічний прогноз. На основі цього документу Міністерство фінансів робить висновок щодо того, на яких цифрах має будуватися бюджет. Бюджет на наступний рік створювався на основі цифр за 10 жовтня. В умовах, коли активно змінюються макроекономічні показники, звичайно, бюджет буде переглядатися. Уже в перших місяцях 2020 р. ми отримаємо новий макроекономічний прогноз. Будемо сідати з фахівцями з НБУ і планувати, як реагувати”, - сказав Гончарук.

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