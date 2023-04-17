У "Укрэнерго" забрали 2,5 млрд грн для угольной генерации вместо оплаты долгов "зеленым" инвесторам, - Тинный

В 2022 году правительство утвердило решение, которым из госкомпании "Укрэнерго" временно было выведено 2,5 млрд грн на государственную угольную генерацию, что создало дефицит средств компании для выплат предприятиям зеленой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного.

"Есть государственная компания "Центрэнерго", которая уже настолько в долгах и настолько банкрот (ее обокрали и из нее вымыли все финансирование), что у нее нет денег на закупку угля. А кредит ей не хотят давать даже госбанки", – рассказал Тинный.

По его словам, у "Укрэнерго" забрали средства для финансирования закупки угля для государственного угольного поколения на прошлый отопительный сезон, хотя компания не имеет к этой деятельности никакого отношения.

"У одной госкомпании забрали и ясно что она не может выполнить свои обязательства. В этом случае "Укрэнерго" не смогла заплатить нам – возобновляемой энергетике… Такой подход возможен только в России и Беларуси", - подчеркнул инвестор.

Как сообщалось, правительство постановлением № 838 от 22 июля 2022 г. применило механизм ПСО к Укрэнерго, которым обязало предоставить целевую беспроцентную возвратную помощь ГП "Укруголь" на сумму 2,5 млрд грн для покупки угля для государственной энергогенерации. Средства должны быть возвращены до 1 июня 2023 года.

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, для "Укрэнерго" даже возвращение 2,5 млрд грн было бы определенным финансовым облегчением.