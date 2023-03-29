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"Укрэнерго" должен "Центрэнерго" почти 4,5 млрд грн

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Среда 29 марта 2023 15:53
"Укрэнерго" должен "Центрэнерго" почти 4,5 млрд грн Фото: "Укрэнерго" должен "Центрэнерго" почти 4,5 млрд грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Системный оператор НЭК "Укрэнерго" должен государственному ПАО "Центрэнерго" 3,2 млрд гривен за услуги на балансирующем рынке и 1,3 млрд гривен по рынку дополнительных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Центрэнерго" Владимира Егорова.

В компании надеются на возврат этих долгов, чтобы получить возможность погасить задолженность перед другими контрагентами.

Так, например, задолженность "Центрэнерго" перед "Нафтогазом" за поставленный этой зимой на теплоэлектростанции компании газ составляет более 2,7 млрд. гривен. Поэтому в свое время даже решили отключить Трипольскую ТЭС.

В компании объясняют, что большая часть задолженности перед "Нафтогазом" возникла в прошлом году в связи с проблемой доставки угля из-за разрушения железнодорожной инфраструктуры и, как следствие, увеличения потребления газа.

Также из-за массированных повреждений генерации в результате обстрелов энергоблоки ТЭС работали по командам "Укрэнерго", электроэнергия реализовывалась в основном на балансирующем рынке.

"Основными причинами накопления задолженности перед "Нефтегазом" является дисбаланс между рыночными ценами природного газа, которые в 2022 году побили все исторические рекорды, и ограничением цены электрической энергии (так называемыми "прайс-кепами", - ред.), а также задолженность "Укрэнерго" "перед компанией", - отметил Егоров.

По его мнению, для постоянного прохождения следующего отопительного сезона необходимо поднять уровень прайс-кепов на рынках электроэнергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу угля на государственных шахтах.

Напомним, ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко сообщал, что решение проблем с долгами на энергорынке должно стать одним из главных приоритетов при подготовке к следующей зиме.

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