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У "Укрбуді" розповіли про плани щодо своїх об'єктів до кінця року

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 18:26
У "Укрбуді" розповіли про плани щодо своїх об'єктів до кінця року
Ілюстративне фото (abcnews.com.ua)

"Укрбуд" до кінця року планує здати в експлуатацію 5 ЖК в Києві

Корпорація "Укрбуд" в 2019 році планує здати в експлуатацію ще п'ять житлових комплексів у Києві. Про це інтерв'ю ЗМІ розповів Олег Майборода, генеральний директор компанії "УкрбудДевелопмент" - девелоперської компанії будкорпорації.

За його словами, загальна кількість квартир у запланованих до здачі ЖК складе близько 2,5 тисяч. Ще шість об'єктів планується ввести в першому півріччі наступного року.

"Якщо, звичайно, не будуть ставити палки в колеса при введенні в експлуатацію, як це часто буває, - підкреслив Майборода. - У другій половині літа у нас було зниження темпів на деяких об'єктах, але це пов'язано не тільки з політичною ситуацією. Зараз ці темпи вже вирівнюються, будемо активно наздоганяти".

Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" також зазначив, що восени ціни на столичне житло будуть рости, так як триває зростання собівартості будівництва.

"В останні півроку попит був стриманим, хвилеподібним, тому девелопери і не поспішали вирівнювати вартість, щоб не відлякати покупця. Але вічно так тривати не може, і тому з активізацією попиту ціни підкоригують", - розповів Майборода.

Він додав, що жовтень-січень - це традиційно найвищий сезон в первинному будівництві. І враховуючи, що політичні чинники вже не мають великого впливу на ринок житла, девелопери очікують, що попит на первинне житло зросте.

"Тепер і президент, і Верховна Рада, і парламент стали людям зрозуміліше, тому притримувати гроші до більш спокійних часів українцям нема чого більше. Всі ті, хто відкладав покупку квартири до тих пір, поки все "не владнається", цього моменту дочекалися. Глобальних змін вже не буде", - пояснив представник "Укрбуд".

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