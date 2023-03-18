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Украинцам рассказали, куда сообщать о местах вероятных захоронений на деоккупированных территориях

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Украина, Суббота 18 марта 2023 23:30
Украинцам рассказали, куда сообщать о местах вероятных захоронений на деоккупированных территориях Фото: украинцам рассказали, куда сообщать о местах вероятных захоронений на деоккупированных территориях (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные мужественно защищают и освобождают оккупированные россиянами территории. Затем там ведут поисковые работы пропавших без вести и места вероятных захоронений.


Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство интеграции.

В ведомстве рассказали, что украинцы после освобождения от россиян активно сотрудничают с украинскими военными. Они помогают с поиском людей и их дальнейшей идентификацией.

"Наша команда поисковиков продолжает работу на освобожденных территориях. Очень важно, чтобы люди доверяли нам и передавали информацию о местах вероятных захоронений. Также в очередной раз хочу подчеркнуть, чтобы родные пропавших без вести не медлили и как можно скорее сдавали ДНК-материалы. Это важный элемент поисковой работы, без которого специалисты не могут идентифицировать тела", - подчеркнул Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Следовательно, сообщить о пропавших без вести и местах вероятных захоронений можно на горячую линию Офиса Уполномоченного: 0 800 339 247 или лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26 .

В выходные можно отправить сообщение в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21 .

Напомним, через год полномасштабной войны Украина провела 38 обменов пленными. Из российского содержания удалось уволить 1863 человек, из которых 107 гражданских.

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