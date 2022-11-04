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Украинцам разрешат копить на пенсию с 16 лет через "Дію"

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Пятница 04 ноября 2022 16:57
Украинцам разрешат копить на пенсию с 16 лет через "Дію" Фото: украинцам разрешат копить на пенсию с 16 лет через "Дію" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинцам разрешили выплачивать пенсионные отчисления с 16 лет через мобильное приложение "Дія". Соответствующий законопроект №7649 парламент принял сегодня, 4 ноября, в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

"Украинцы с 16 лет смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд на будущую пенсию. Соответствующий договор можно будет заключить в электронной форме через "Дію", а также на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины", – заявила автор законопроекта, народный депутат Леся Забуранная.

Каждый украинец будет вправе самостоятельно определить размер взноса и даже увеличить его, изменить периодичность и сроки их уплаты. Также можно будет внести персонализированный благотворительный взнос другому пенсионеру: родителям или другим родственникам.

Сообщается, что 70% такого взноса направляется для выплаты этому пенсионеру выбранным им способом, а обезличенные благотворительные взносы и 30% персонализированных благотворительных взносов становятся средствами пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что на пенсии украинцев из госбюджета дополнительно направят почти 40 млрд гривен. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению на ПФУ планируются расходы в сумме 271,9 млрд гривен.

Напомним, с 1 октября 2022 года в результате проведенных плановых перерасчетов выросли размеры пенсий у 2,8 млн пенсионеров. Средний размер повышения составил 231 грн.

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