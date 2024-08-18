Украинцев в Чехии предупредили о важном правиле и штрафах за детей: детали

Украинские дети со временной защитой должны посещать школы в Чехии даже при дистанционном образовании из Украины. За нарушение этих правил родителей могут оштрафовать

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу чешского МВД для украинских беженцев "Naši Ukrajinci".

За неисполнение школьной обязанности – штрафы

По мере приближения учебного года в Министерстве внутренних дел Чехии украинским беженцам напоминают, что на детей со временной защитой распространяется обязанность получения образования и посещения школы.

Обязательное образование в Чехии касается 1 года дошкольного обучения и 9 лет посещения общеобразовательной школы.

"Невыполнение этой обязанности родителями или законными представителями ребенка может привести к штрафу, взятию на контроль социальными службами, а в некоторых случаях - даже лишению свободы сроком до 2 лет", - предупреждают в ведомстве.

Тем беженцам, кому не удалось найти место в школе или в детском саду, нужно взять письменное подтверждение об отказе.

Также стоит позаботиться о записи в школу или сад сейчас, если до сих пор этого не сделали.

"Обратитесь в ближайшие садики, в свою школу по месту жительства – однако не ограничивайтесь только ими, попробуйте и более широкий район. Если вам не удается найти место самостоятельно, обратитесь за помощью в отдел образования (odboru školства) муниципалитета или в администрацию городской части за своим местом жительства", - советуют в МВД.

В ведомстве обращают внимание, что дистанционное или онлайн-обучение в украинской школе не заменяет обязательное школьное образование в Чехии.

Фото: Дети из Украины в Чехии (gettyimages.com)

Как записать ребенка в сад или школу

На сайте чешского министерства образования опубликована информация для украинцев о правилах зачисления детей в детсады и школы.

Найти детсад можно по ссылке. Лучше всего обращаться в садик по месту жительства. Какой именно детский сад относится к месту жительства, можно узнать в Департаменте образования соответствующего муниципального учреждения или городского округа.

Для записи в детсад нужно подать заполненную анкету, которую можно взять в заведении или на его сайте. Также необходимо принести свидетельство о рождении ребенка, справку от врача об обязательной вакцинации, удостоверение личности законного представителя. Заявление можно подать в несколько учреждений.

Если ребенок достиг возраста обязательного посещения школы (это 6-15 лет), государство назначает школу, которую он должен посещать. Для этого нужно обратиться в соответствующее главное или районное управление. Затем родители в письменном виде обращаются в школу с просьбой принять ученика. Назначенная школа обязана принять его, если есть места.

Если мест нет, вопрос решается на уровне управлений разных уровней, которые будут искать свободное место. Также родители могут искать школу самостоятельно.