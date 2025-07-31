Украинцы остановили попытку уничтожить НАБУ и САП, пора остановить давление на самоуправление, - заявление "УДАРа"

Отмена Верховной Радой решения, которое ставило под угрозу независимость антикоррупционных органов, стала возможной благодаря свободолюбию и принципиальности гражданского общества. Теперь пришло время прекратить давление на местное самоуправление, свободные медиа и общественных активистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "УДАРа Виталия Кличко", опубликованном на сайте партии.

"Верховная Рада отменила решение, которое ставило под угрозу независимость НАБУ и САП. Это - важная победа. Победа здравого смысла. Победа демократии. Она стала возможной благодаря решительной реакции украинцев, граждан, общественных организаций, журналистов, активистов. Благодаря тем, кто не молчал. Кто дал понять: демократия для украинцев - это не риторика, а глубинное убеждение. Пришло время прекратить практику давления на местное самоуправление, на свободные медиа, на общественных активистов", - говорится в заявлении.

"УДАР Виталия Кличко" поблагодарил украинцев за силу и принципиальность.

"Вместе мы остановили попытку свертывания реформ и отката к авторитарным практикам. Мы в очередной раз доказали: в Украине авторитаризм не пройдет", - отметили в партии.

В "УДАРе" надеются, что теперь власть услышит общество и в других вопросах.

"Пришло время прекратить практику давления на местное самоуправление, на свободные медиа, на общественных активистов. Прекратить подмены демократических процедур ручным управлением. Остановить уничтожение децентрализации через принятие полномочий органов местного самоуправления на военные администрации. Остановить выборочное правосудие, политические преследования и создание новых внутренних фронтов", - отмечается в заявлении.

Решения и действия власти должны не ослаблять, а усиливать государство, демократию, доверие к власти. Усиливать нашу способность победить врага и построить сильную, справедливую, европейскую Украину, резюмируют в "УДАРе".