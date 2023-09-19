Украинцы смогут самостоятельно выбирать частное или государственное учреждение для лечения

Украинцы получат возможность обращаться за медицинскими услугами в учреждения любой формы собственности - частные или государственные. При этом люди смогут получать услуги за государственные средства в рамках программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Ассоциации частных медицинских учреждений Украины Елену Ещенко.

Если же украинцы захотят обратиться в частные учреждения, им не придется оплачивать всю стоимость их услуг, а разницу между государственным тарифом НСЗУ и фактической стоимостью услуг негосударственной больницы.

Такова суть представленного на рассмотрение Министерства здравоохранения законопроекта, который позволит расширить доступ украинцев к медицинским услугам, а учреждения частной сферы станут равноправными участниками общей системы здравоохранения страны.

"Идея в том, что после принятия изменений в законодательство, которые позволят модель доплаты за медуслуги в частных клиниках, для государственных и коммунальных учреждений здравоохранения ничего не изменится. Однако украинцы смогут делать выбор: либо получать полностью бесплатные услуги в государственном или коммунальном учреждении, либо доплатить по тарифу в частной клинике, если они этого хотят. Человек получает реализацию своего права воспользоваться средствами, которые государство для него выделило из бюджета на медицинское обслуживание. Эти средства смогут за ним "идти" либо в государственное учреждение, либо в коммунальное, либо в частное", - пояснила она.

До сих пор в Украине не существовало такого механизма. По словам Ещенко, законопроект передан главе рабочей группы - министру здравоохранения Виктору Ляшко для проведения дополнительных консультаций, в том числе с представителями международных организаций, включенных в ее состав.

Эксперты поддерживают новацию, которая приобрела особую актуальность в условиях войны и станет востребованной для сложных лечений после победы.

"Еще пять лет назад международные партнеры Украины колебались и сомневались в уместности внедрения доплат, но ситуация кардинально изменилась. Сейчас возникла острая необходимость разгрузить государственный медицинский сектор. Для тех, кто нуждается или может себе позволить более качественные или специфические услуги, открываются двери частных медучреждений. У государства нет объективной возможности увеличить расходы на медицину - наш бюджет поддерживают трансферами страны-союзницы. Сейчас пришло время перемен. Законопроект откроет украинцам чрезвычайные возможности: топовое оборудование частных учреждений, лучшие препараты, закупку которых из-за войны и мегадефицитного бюджета не может себе позволить государство. Так почему же не дать возможность людям, имеющим возможность, воспользоваться своим гарантированным пакетом от НСЗУ", - объясняет неотложность изменений Павел Розенко, экс-вице-премьер по гуманитарным вопросам.

Розенко также напомнил, что, по подсчетам экспертов, украинцы уже сейчас финансируют почти половину потребностей медицины, но это делается путем взыскания с людей коррупционных платежей и неформальных поборов без гарантий качества.

Проблему признают даже чиновники Минздрава - украинцы несут непомерное бремя коррупционных платежей в государственной медицине, что условно безвозмездно.

"Сохранение действующей модели и отказ от изменений - это социальное лицемерие, поощрение коррупции и поборов, которые обворовывают украинскую медицину, каждого из украинцев. Доплаты должны быть выведены на свет, а люди - получить гарантии качества лечения", - сказал Розенко.

Ранее социологи зафиксировали двукратный рост запроса украинцев на устранение теневых поборов в госмедицине и стремление к внедрению понятных официальных платежей и гарантии качества лечения.

В ближайшие две недели, по информации Минздрава, будет продолжаться обсуждение законопроекта с привлечением представителей международных организаций.