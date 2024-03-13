Украинцы стали чаще делать покупки, но продолжают экономить, - исследование

В Украине наблюдается постепенное возобновление потребительской активности. В 2023 году некоторые показатели, например частота покупки продуктов питания, уже восстановились до довоенных уровней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование компании " Делойт " о потребительских настроениях украинцев.

Другие, такие как покупка электроники и бытовой техники, одежды и обуви, выросли на 25% и 14% соответственно по сравнению с 2022 годом.

Экономия

В 2023 году тенденция экономить среди украинских потребителей сохраняется. В зависимости от категории товаров экономят от 41% до 77% украинцев. Несмотря на то, что показатель все еще высок, наблюдается положительная динамика по сравнению с 2022 годом (47%-86%). Меньше всего экономят на лекарственных средствах, детских товарах и покупке готовой пищи.

Что касается продуктов питания, составляющих значительную долю чека украинцев, то расходы в этом сегменте выросли у 32% потребителей. Значительная часть украинцев покупает еду (47%) и лекарства (43%) впрок.

В то же время, украинцы переосмысливают свои пищевые привычки и меняют приоритеты. Посещение ресторанов и баров в 2023 году сократилось: 55% опрошенных делают это гораздо реже, что на 24 в. п. меньше, чем в 2022 году. В то же время растет популярность приготовления пищи дома (50%), больше всего это касается временно безработных (53%), фрилансеров (72%) и занимающихся домохозяйством (59%).

Досуг продолжает быть не в приоритете расходов – 65% респондентов экономят на развлечениях вне дома, а 58% реже, чем в прошлом году, посещают кинотеатры и концерты. Однако онлайн развлечения становятся все более популярными: 32% украинцев увеличили расходы на просмотр ТВ и стриминговых каналов.

Онлайн-шоппинг становится все более популярным среди украинцев

Онлайн-сегмент продолжает развиваться: частота онлайн заказов увеличилась на 12%. Чаще всего в интернете украинцы покупают электронику и бытовую технику (26%), косметику и парфюмерию (19%), одежду и обувь (17%).

Офлайн остается важным форматом покупки в жизни украинцев. Если сравнивать с 2022 годом, когда из-за полномасштабного вторжения и вопроса безопасности частота офлайн-покупок существенно сократилась до 50%, то в этом году наблюдается восстановление: количество покупок увеличилось на 9%. Чаще всего в традиционных магазинах покупают еду (85%), алкогольные напитки (79%), товары для дома и бытовую химию (72%).

Более половины бюджета украинцы тратят на еду и обязательные платежи

В этом году было проведено сравнение потребительских настроений украинцев с настроениями потребителей в Германии, Польше, США, Канаде, ЮАР и со средним мировым показателем.

Украинцы больше среди жителей других стран, в которых проводилось исследование, тратят на продукты питания и обязательные платежи. Этот показатель достигает 66%, что более чем вдвое больше, чем средний мировой показатель. Украина – единственная среди исследуемых стран, где расходы на эту категорию превышают 50%.

Украинцы значительно меньше тратят на товары и услуги, которые не необходимы для базового существования. Наиболее заметная разница в распределении бюджета на следующие категории:

Досуг (включая рестораны/кафе), отдых и туризм: украинцы тратят 2% своего бюджета на эту категорию, в то время как жители Германии - 17%, Польши - 15%, США - 19%, Канады - 15%, ЮАР - 17%.

Электроника, бытовая техника и товары домашнего потребления: украинцы тратят 2% бюджета на эту категорию, жители Германии – 10%, Польши – 12%, США – 12%, Канады – 10%, ЮАР – 14%.

В таких категориях как одежда и обувь, здравоохранение, транспортные расходы и цифровые услуги, нет ощутимой разницы между украинцами и жителями сравниваемых стран.

Опрос украинцев, который лег в основу исследования, проводился с 13 по 28 ноября 2023 года. В нем приняли участие более 1000 жителей Украины от 18 лет, которые пользуются смартфонами. Опрос охватил все регионы Украины (за исключением временно оккупированных территорий).

Для сбора данных использовался количественный метод – онлайн-опрос по квотированной выборке, соответствующий социально-демографическому портрету населения Украины.

Напомним, в январе 2024 года 32% украинцев оценивали уровень доброты собственной семьи как плохой, 52% - как не плохой и не хороший, 12,5% - как хороший.

При этом 11% заявляют, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (до войны – 9%).

Доля тех, кто отвечает, что им хватает средств только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей, составляет 38%.

Еще 40% заявили, что в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения.

Кроме того, сказали "живем обеспечено, но совершить некоторые покупки мы пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т.д.)" еще 8%.

Заявили "можем себе позволить приобрести практически все, что хотим", 0,7% опрошенных.