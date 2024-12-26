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Украинцы оценили выгодное предложение и массово переносят номера на lifecell

Четверг 26 декабря 2024 11:57 promo
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Украинцы оценили выгодное предложение и массово переносят номера на lifecell Фото: украинцы оценили выгодное предложение и массово переносят номера на lifecell (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Последние недели на стороне lifecell зафиксирован существенный рост количества заявок на перенос номеров к оператору, чем обычно, а количество посетителей в магазинах компании, которые в частности намеревались перенести номер к lifecell, выросло в разы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, только за 20-22 декабря к оператору обратилось более 13 тысяч абонентов, которые изъявили желание осуществить портацию номера в lifecell.

Одной из причин повышенного спроса могло стать акционное предложение "сТОП-ЦЕНА" от lifecell, которое позволяет зафиксировать цену 4-недельных пакетов услуг акционных тарифных планов ("Свободный Лайф" или "Мощный") до конца 2025 года.

Какие условия акции "сТОП-цена"?

По условиям акции "сТОП-ЦЕНА", абоненты, которые перенесут свой номер в сеть lifecell в период со 2 декабря 2024 по 31 января 2025 года (включительно), смогут зафиксировать стоимость акционного тарифного плана до конца 2025 года.

Чтобы принять участие в акции необходимо:

  • Перенести номер в сеть lifecell с помощью услуги MNP в течение периода действия акции.
  • Выбрать тарифный план, который участвует в акции "сТОП-ЦЕНА".

Например, национальный тариф "Свободный Лайф" всего за 180 грн/4 недели (при переносе номера), который предлагает безлимитный интернет и 1600 мин на все номера, а после их использования - безлимитные разговоры в сети lifecell.

Цена тарифного плана зафиксируется на дату переноса номера.

Подробнее обо всех условиях акции можно узнать здесь. Несмотря на большой спрос, сейчас перенос номера работает. Заявки на перенос номеров в lifecell принимают в магазинах или на сайте оператора онлайн.

Что такое MNP?

Услуга MNP позволяет перейти от одного оператора мобильной связи к другому с полным сохранением своего номера, то есть, все цифры вместе с кодом оператора остаются без изменений. Перейти к lifecell со своим номером можно уже на следующий день после подачи заявки, пошаговая инструкция размещена на сайте оператора.

lifecell продолжает обеспечивать качественную связь и прилагает максимум усилий, чтобы абоненты оператора имели выгодные и удобные условия обслуживания.

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