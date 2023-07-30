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Украинцы получат компенсацию за ремонт поврежденного жилья за свой счет: подробности

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Украина, Воскресенье 30 июля 2023 05:48
Украинцы получат компенсацию за ремонт поврежденного жилья за свой счет: подробности Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство внесло изменения в программу "еВідновлення". Отныне украинцы, которые отремонтировали поврежденное жилье в результате российской агрессии самостоятельно, смогут получить компенсацию за расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кабмин рассчитывает, что механизм компенсаций будет готов осенью, после этого выплаты будут получать и владельцы восстановленного жилья.

Ранее "еВідновлення" предусматривало компенсацию только для владельцев неотремонтированного жилья, поврежденного в результате боевых действий.

Программа "еВідновлення"

10 мая в Украине стартовала программа "еВідновлення", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.

На первом этапе Кабмин будет выплачивать деньги тем гражданам, которым нужен косметический ремонт жилья. Однако правительство уже начало расширять программу.

РБК-Украина рассказывала, как подать заявку и получить выплаты за поврежденное жилье.

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