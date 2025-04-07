Украинцы назвали место, где чаще всего требуют взятки

Часть украинцев сталкивается с проявлениями бытовой коррупции. Есть сферы, где взятки требуют чаще всего, и за последний год ситуация ухудшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС .

В частности, 29% респондентов заявили, что руководство школ и учителя требовали от них или членов семьи взятки (денег, подарка, протекции, услуги) в течение последних 12 месяцев.

Еще 26% сообщили о вымогательстве взяток при получении медицинских услуг (включая врачей, сотрудников больниц, поликлиник, аптек).

По утверждению респондентов, коррупция в сфере приватизации, владения и пользования землей выросла за год с 14% до 25%.

Кроме того, 25% украинцев заявили, что сталкивались с вымогательством взяток от сотрудников Национальной полиции (включая патрульную полицию).

Уровень коррупции в налоговой сфере вырос за год с 6% до 13%, считают украинцы.

Киевский международный институт социологии (КМИС) В течение 2007-2009 годов КМИС выступал партнером проекта "Содействие активному участию граждан в противодействии коррупции", который выполнялся Менеджмент Системз Интернешнл (MSI) при финансировании USAID.

В рамках этого проекта КМИС разработал методологию для масштабного национального опроса. Базовое исследование проводилось в 2007 году и повторное исследование - в 2009 году. Впоследствии исследование было повторено при содействии проектов UNITER (2011, 2015) и ENGAGE (2018, 2021, 2023 и 2024) при финансировании USAID. Каждая волна исследования охватывала более 10 000 респондентов и использовала сопоставимый инструментарий и методологию.

В 2023 и 2024 годах в условиях полномасштабной войны основной опрос 10 000 респондентов. Кроме того, было опрошено 1 000 ВПЛ в тех же областях и 2 000 искателей убежища за рубежом (с использованием дистанционных методов - онлайн, мессенджеры и т.д.).