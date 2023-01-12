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Украинцы через "Дию" приобрели военных облигаций на 250 млн гривен

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Украина, Четверг 12 января 2023 01:59
Украинцы через "Дию" приобрели военных облигаций на 250 млн гривен Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (пресс-служба Минцифры)
Автор: Антон Малиновский

Украинцы купили через "Дию" более 250 тысяч военных облигаций на общую сумму почти 250 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, эти средства направляются на закупку оружия, касок, бронежилетов, техники и медикаментов для ВСУ.

"Все для защиты жизней военных и скорейшей деоккупации Донецка, Мариуполя, Севастополя, Энергодара и других временно оккупированных городов", - написал Федоров.

Напомним, еще в феврале 2022 года правительство заявляло, что Украина выпустит военные облигации на сумму 400 млрд гривен.

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